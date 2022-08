Elena diu que s’ha fet una “inversió milionària” en prevenció d’incendis

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena ha concretat que calen més mesures per prevenir els incendis. De fet, ell mateix ha confirmat que el Govern ha fet una “inversió milionària” en tasques de gestió de boscos. Tot i això, ha assegurat que el “canvi climàtic existeix” i que a causa de les altes temperatures dels últims mesos s’han pogut veure molts més focs. A més, també ha lamentat que segons les dades que té la conselleria, 9 de cada 10 incendis són provocats per alguna classe d’acció humana.

En una entrevista a El Punt Avui aquest diumenge, Elena ha assegurat que ja s’estan posant en marxa mesures per continuar lluitant contra els incendis. En aquest sentit, ha explicat que a Interior estan incorporant anualment 250 nous agents en el cos dels Bombers de la Generalitat i 100 en el d’Agents Rurals, i ha destacat que “el 90% dels focs a Catalunya no superen les 10 hectàrees gràcies a l’actuació” de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i dels Bombers. A més, ha defensat que els agents de Bombers compten amb més eines tecnològiques, més mitjans i més coneixement sobre el comportament dels incendis, alguna cosa que facilita les actuacions en cas de focs simultanis.

Dos Bombers a la zona calcinada per l’incendi de les Gavarres / ACN

Més sancions per qui provoca incendis

El conseller d’Interior ha lamentat que gran part dels incendis són o bé provocats o bé per algun descuit humà. Així doncs, ha confirmat que és necessari proposar canvis legislatius en l’àmbit sancionador per “actuar contra els que cometen voluntàriament o irresponsablement” els incendis, perquè ha assegurat que 9 de cada 10 focs es produeixen per l’acció humana. Elena, a part, ha recordat que “en els moments més crítics d’aquest estiu” es van decretar restriccions en 357 municipis i en 11 massissos catalans, i ha agraït la comprensió per part de la ciutadania i d’entitats d’oci, així com el seu grau de compliment.