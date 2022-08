El decret contra incendis encén els partits independentistes al Congrés

El Congrés de Diputats ha validat el reial decret de mesures urgents contra els incendis forestals. Una decisió que no ha agradat als partits independentistes, ja que han assegurat que cal la reforma, però “sense perjudicar” els territoris i les seves competències. És per això, que tant ERC com el PDECat han decidit abstenir-se durant la votació, mentre que Junts hi ha votat en contra. En total, però, la norma ha rebut 265 vots favorables, 6 en contra i 77 abstencions. També el PP ha criticat la nova norma i ha alertat que l’estat espanyol es podria convertir en “el primer desert d’Europa”.

Aquest dijous al Congrés hi ha hagut una gran controvèrsia en validar el reial decret contra incendis que ha posat en marxa el PSOE. D’aquesta manera, l’encarregada de presentar la nova proposta ha estat la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Tot i les esperances que tenia posades el PSOE en aquest nou reglament que volia assegurar que tots els territoris poguessin enfrontar-se als focs i també traslladar competències, alguns partits no han estat d’acord amb les maneres. Així doncs, els partits independentistes i el PNB no han estat d’acord amb la nova norma, ja que segons han pogut confirmar els podria treure competències. El diputat Xavier Eritja, d’ERC, s’ha mostrat favorable a la “coordinació entre administracions” sempre que es respecti el “marc competencial” català.

L’hemicicle del Congrés dels Diputats

Pel que fa a les declaracions del PDECat, el diputat Ferran Bel ha comunicat l’abstenció dels quatre diputats del grup perquè el govern espanyol “s’ha compromès a modificar en un reial decret pròxim algun dels aspectes que ens preocupen”. Tanmateix, el diputat ha afirmat que la norma tal com s’ha plantejat genera un “problema competencial”, ja que Catalunya va “algun pas endavant” encara que ha estimat que aquestes diferències es pugui solucionar. Una situació que ha portat més enllà Junts, pel fet que han decidit votar en contra del nou decret. Segons la diputada, Pilar Calvo: “Aquest reial decret ens porta d’un model d’autogovern extremadament eficient a Catalunya a un model de tutela i intervencionisme de l’estat“.

El PP tampoc està d’acord amb la mesura

El Partit Popular, tot i que no ha votat en contra, sí que ha criticat el contingut del decret, assegurant que era massa simple. El diputat popular César Sánchez ha acusat la vicepresidenta Ribera d’intervenir al Congrés com una “conferenciant” i no com una ministra amb capacitat d’actuació per evitar i combatre incendis forestals. “No puc ni criticar les seves polítiques perquè són inexistents”, ha resumit abans d’afirmar que el PSOE només recorda dels incendis quan veuen “fum a les muntanyes”.