El govern espanyol declara l’incendi del Bages com a zona catastròfica

El govern espanyol ha aprovat en la reunió del Consell de Ministres d’aquest dimarts la declaració de zona catastròfica dels territoris afectats per grans incendis aquest estiu. La portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, ha explicat en roda de premsa al Palau de la Moncloa que la declaració afecta quinze autonomies, entre les quals Catalunya.

Concretament, els incendis dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort i de Manresa, ambdós a la comarca del Bages al juliol. Rodríguez ha destacat que la declaració d’aquestes zones com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil permetrà activar els mecanismes d’ajudes a persones i béns afectats.

L’incendi del Bages / Quico Sallés

Sánchez ho va anunciar amb l’incendi de Begís

El president espanyol, Pedro Sánchez, ja va avançar ahir dilluns la decisió després de visitar la zona afectada pel foc de Begís (Castelló), que ha cremat 20.000 hectàrees. Al conjunt de l’estat espanyol, enguany els grans incendis han devastat més de 223.000 hectàrees mentre que l’any anterior van ser-ne unes 51.000.

Rodríguez ha recordat que els incendis a l’estat espanyol han provocat tres morts i 27.500 han hagut de ser evacuades. La portaveu del govern espanyol ha subratllat que les característiques dels focs són diferents de les conegudes fins ara per l’emergència climàtica.

Temporada d’incendis

Catalunya s’ha vist afectada per grans incendis per l’onada de calor i la sequera. A tall d’exemple, el juliol hi va haver incendis al Bages i al Garraf, així com a Artesa de Segre o Vallbona de les Monges. També hi va haver una onada d’incendis al Solsonès, a finals de juny. A més, ara mateix hi ha perill d’incendi a l’Empordà, on està clausurat l’accés a l’Albera. A més, la majoria de pantans estan estan a nivells mínims pels efectes de la sequera i la demarcació on està afectant més és a la de Lleida.