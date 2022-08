Una vintena de dotacions de Bombers treballen en un incendi a les Gavarres

19 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal al Puig d’en Batet, entre Sant Miquel i els Àngels, el Gironès que s’ha estès a les Gavarres. El foc, proper al terme de Sant Martí Vell, s’ha declarat a les 17.36 hores. Per tal d’intentar parar les flames el més ràpid possible, els Bombers s’han traslladat al lloc immediatament i hi estan destinant cinc mitjans aeris per fer descàrregues d’aigua a la zona. Aquestes són unes tasques que volen fer-se amb la màxima rapidesa, segons han assegurat fonts de Bombers, perquè des de divendres s’està alertant del risc d’incendi a causa de les altes temperatures.

Aquest divendres s’ha detectat un nou incendi forestal al Puig d’en Batet, a Girona. Sobre quarts de sis de la tarda els Bombers han rebut una alerta i s’ha traslladat al lloc de l’incendi. Aquesta ràpida actuació ha fet que es poguessin posar a treballar de manera molt més àgil perquè les flames no s’estenguessin. I és que segons les mateixes declaracions dels Bombers, s’està anant amb molta més cura i rapidesa, ja que segons va anunciar el Govern, tornem a estar en alerta màxima per incendis a Catalunya, ja que les temperatures tornen a ser extremadament altes.

Continguts els focus secundaris

Els Bombers han aconseguit contenir els focus secundaris que ha creat l’incendi que des d’aquest divendres a la tarda crema a les Gavarres. Ara, amb el capvespre, els cinc avions de vigilància i atac que participaven a les tasques d’extinció ja s’han retirat. A la zona hi queden dinou dotacions terrestres. Les flames han obligat a evacuar una parella que viu en una masia propera, que ha marxat del lloc amb el seu vehicle. L’incendi ha començat a quarts de sis de la tarda al Puig d’en Batet, situat entre el castell de Sant Miquel i el santuari d’Els Àngels. Els Bombers han desplegat ràpidament efectius per contenir-lo i hi han enviat fins a 24 dotacions, cinc de les quals, aèries.