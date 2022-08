L’incendi de Sant Adrià del Besòs obliga a evacuar una cinquantena de veïns

Els Bombers donen per pràcticament extingit un aparatós incendi que ha s’ha detectat aquest diumenge a un local de Sant Adrià del Besòs. De fet, tals han estat les flames que una cinquantena de veïns, incloent una residència d’avis, han hagut de ser evacuats. Pel que fa als voltant, una vintena de persones d’una residència de gent gran han hagut de ser reallotjades a un casal durant unes hores. En el cas dels veïns, depenent de la proximitat de les flames, alguns han estat evacuats i d’altres s’han confinat a casa seva.

Un camió de Bombers que mantindria Iturri/Bombers

Un total de 13 persones han quedat ferides per inhalació de fum aquest diumenge en un incendi que s’ha declarat poc abans de les nou del matí en el local d’un edifici de deu pisos a la Plaça Mossèn Anton de Sant Adrià del Besòs. El foc, que s’ha donat pràcticament per extingit a les 10.00 h, s’ha produït a la part dels baixos i el fum ha pujat pel bloc. Encara no se saben les causes d’aquest foc i per això s’estan investigant. A més, segons la teoria dels Bombers, l’incendi podria haver afectat part de l’estructura de l’edifici.

Els avisos dels bombers augmenten

El telèfon d’emergències 112 va rebre fins a les vuit del vespre d’aquest passat divendres 332 trucades per l’episodi de pluja intensa. La comarca amb un major nombre de trucades ha estat el Barcelonès, seguit del Maresme, el Vallès Occidental, el Segrià, la Selva i el Baix Llobregat. De la seva banda, els Bombers han rebut 115 avisos relacionats amb la tempesta, tot i que cap d’ells ha estat greu. La majoria s’han produït a la reunió metropolitana nord (80), seguida de la centre (20) i la sud (18). En aquest sentit, sembla que els avisos incrementen segons el temporal.