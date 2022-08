Alerta pel risc d’incendi: Restringeixen l’accés a 8 massissos de Catalunya

El Departament d’Interior activarà el pla Alfa nivell 3 a 249 municipis de 23 comarques a partir d’aquesta matinada. Davant el perill d’incendi forestal, els Agents Rurals tancarà l’accés a 8 massissos:

Montsant

Montserrat

El Garraf

Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Montmell

Prades

Tivissa-Vandellós

Cardó-Boix

L’activació d’aquest pla implica la suspensió de totes les activitats forestals amb risc d’incendi forestal i els treballs forestals, així com la caça en els municipis afectats.

🔴 @interiorcat demana la màxima col·laboració ciutadana davant l'elevat risc d'incendi d'aquest cap de setmana



▶ #proteccioCivil ha activat en ALERTA el pla #INFOCAT 🔥



nota premsa 👇https://t.co/FVLdDPSIk3



— Protecció civil (@emergenciescat) August 12, 2022

Els Agents Rurals han tancat la trentena d’accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Igual que l’estiu passat, l’activació del nivell 3 del pla Alfa ha obligat a restringir l’accés al parc, com a mínim aquest divendres i dissabte, el dia “més crític”, segons Agents Rurals. Quatre dotacions dels Agents Rurals han controlat el tancament de tots els accessos.

Prèviament, ja han avisat els propietaris de la desena de masos aïllats -si bé només n’hi ha mitja dotzena d’habitats-, dins d’aquest paratge que abasta més de 9.000 hectàrees de nou municipis de la comarca del Priorat. La restricció també afecta l’àrea de lleure de l’embassament de Margalef i activitats turístiques, com cellers, refugis i pràctiques d’esports.

Un estiu marcat pels incendis

Catalunya viu un dels estius més crítics en quant a la calor. Entre juliol i el juny hi ha hagut nombrosos incendis a causa de la sequera i les altes temperatures arreu del territori. Això està provocant una escassetat d’aigua als llacs i pantans d’arreu de Catalunya.

Restes de l’incendi forestal del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Uns dies amb temperatures altes

En aquest sentit, aquest cap de setmana es tornen a esperar canvis de temps exagerats entre el sol i les tempestes, però les temperatures es mantindran a l’alça, més de 35 graus a pràcticament totes les comarques catalanes, independentment dels ruixats que puguin caure. Per aquesta raó, des del Servei Meteorològic de Catalunya es demana precaució i molta responsabilitat, ja que el perill per la calor tindrà una afectació extensa al territori fins fins dissabte a la tarda.

Deixant les comarques del Barcelonès i el Gironès en alerta de perill mitjà per calor. Pel que fa a la resta de Catalunya, hi ha una alerta generalitzada de perill per onada de calor de caràcter menys greu, però el Meteocat segueix demanant que es tingui en compte a tot el territori.