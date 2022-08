Revelen qui és exactament la nòvia de Gerard Piqué: nom i cognoms

La bomba de l’estiu ha estat la ruptura entre Shakira i Gerard Piqué després de dotze anys de relació i dos fills en comú. La ruptura va sobtar molt perquè la parella era molt estable i compartien moltes imatges junts a les xarxes socials, sempre acompanyats de tendres missatges. Ara bé, l’aparició de la misteriosa C.C, la nova nòvia del futbolista, ho va trastocar tot i des de llavors la premsa ha intentat treure a la llum la identitat de la jove misteriosa. Sembla que finalment ho han aconseguit i els mitjans britànics han identificat la noia.

Segons la premsa anglesa, la nova parella de Piqué és Clara Chia Marti, de 23 anys. Segons The Sun i el Daily Mail, Clara Chia Marti és una estudiant de relacions públiques que ha conquistat el futbolista, amb qui porta molts mesos sortint. Fins i tot l’hauria ajudat a preparar el mundial de globus perquè treballa a Kosmos, la seva companyia.

La relació un secret poc dissimulat dins la companyia

El futbolista i la seva nova parella es van conèixer a un pub de Barcelona on ella treballava de cambrera. Poc a poc es van anar coneixent i van començar a sortir quan Piqué encara estava amb Shakira. De fet, els diaris anglesos asseguren que la noia té un aspecte molt semblant a la cantant colombiana. El futbolista es va enamorar d’ella i li va aconseguir feina a la seva empresa, Kosmos, on encara treballa organitzant esdeveniments amb el jugador.

Per evitar un linxament mediàtic, la jove ha esborrat tots els perfils que tenia en xarxes socials, el que no ha permès a la premsa investigar i obtenir gaires més detalls. Únicament hi ha les imatges que alguns usuaris van guardar abans que la noia esborrés els comptes.

#Internacionales | La estudiante de Barcelona, en España, Clara Chia Marti, es la mujer con la que Gerard Piqué estuvo saliendo y que provocó su separación con la cantante colombiana Shakira, de acuerdo con la prensa inglesa. pic.twitter.com/knuP1FZhRS — Política Stereo (@politicaestereo) August 11, 2022

La nova parella hauria estat sortint des de fa mesos, mentre Piqué encara estava vivint amb Shakira. Sembla que això confirmaria que la ruptura s’ha degut a les deslleialtats del futbolista a la cantant amb aquesta noia. Fonts properes a la parella han assegurat als diaris britànics que “han estat sortint des de fa mesos”. “Ella és una estudiant que també treballa per a ell en la seva oficina, organitzant esdeveniments. Han mantingut la seva relació en secret, però tothom qui els envolta sap el que està passant. La gent els ha ajudat a mantenir el seu amor en secret i ha esborrat els comptes de la Clara a les xarxes socials perquè no es puguin trobar fotos d’ella. Això només fa que els companys pensin que van de debò”, explicava una font propera al The Sun.