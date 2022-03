Josep Rius rellevarà Elsa Artadi com a portaveu de JxCat

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha anunciat aquest dilluns que a partir de la setmana que ve abandonarà el càrrec per bolcar-se en la seva candidatura a l’Ajuntament de Barcelona. Artadi serà rellevada pel també vicepresident de JxCat i portaveu adjunt al Parlament, Josep Rius, “Ara que soc la candidata de JxCat, un cop superat el procés de primàries, avui faré la meva darrera roda de premsa del partit com a portaveu i dilluns vinent tindreu nou portaveu, després de prendre una decisió complicada”, ha remarcat Artadi.

Artadi ha recordat que té “un compromís de fa temps d’anar a guanyar l’alcaldia de Barcelona” i s’ha mostrat disposada a “concentrar tota l’energia” en aquest projecte local. La decisió l’ha pres havent fet consultes amb el president del partit, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el secretari general de la formació, Jordi Sánchez, ha comentat l’encara portaveu del partit. “És el moment de fer el pas correcte en el camí de reforçar el projecte de JxCat a Catalunya i la meva candidatura a l’Ajuntament de Barcelona”, ha afegit Artadi.

Conflicte a Ucraïna

En la roda de premsa, abans de fer aquest anunci, Artadi s’ha referit al conflicte d’Ucraïna per lamentar que continuï una guerra que “crea milers de morts”, amb el “desplaçament” ja d’1,5 milions de persones refugiades a d’altres països d’Europa. “És una autèntica tragèdia humanitària la situació que vivim”, ha remarcat Artadi, abans de demanar “la màxima implicació de l’OTAN i la UE per aturar la invasió”. Des de JxCat es dona “suport a les sancions, a l’enviament d’armes i a la decisió d’empreses per mantenir el bloqueig a Rússia com a pressió de força per aturar; no és només un ‘no a la guerra’ sinó un ‘no a la invasió de Rússia a Ucraïna’, no hi ha cap equidistància possible perquè es posa en risc la sobirana i en risc a tot Europa”.

Artadi, a més a més, ha criticat que el líder del PSC, Salvador Illa, intenti barrejar la situació d’Ucraïna amb assumptes de política domèstica. Illa ha interpel·lat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè assisteixi a la pròxima Conferència de Presidents. “Aragonès ja va dir que no hi aniria perquè no hi trobava utilitat, Catalunya dona resposta a la crisi de refugiats sense tuteles per tant és lamentable que es faci xantatge amb aquest tema”, ha afegit.