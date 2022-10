Mas vol que Junts continuï al Govern i demana un “últim esforç” a Aragonès

L’expresident de la Generalitat Artur Mas aposta perquè Junts es quedi al Govern perquè, creu, és el millor per Junts i per Catalunya. En una entrevista a Ràdio 4 i La2, Mas ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, un “últim esforç” per reconduir la situació a l’executiu perquè considera que és “l’últim responsable” de la situació. L’expresident defensa que hi hagi diàleg entre ERC i Junts perquè puguin trobar punts comuns que permetin reconduir la crisi a la coalició. Sobre el secretari general de JxCat, Jordi Turull, remarca que “no és un hooligan” i valora la seva capacitat d’arribar a acords: “és exigent, però no intransigent”.

Mas també alerta que el cost de “carregar-s’ho tot” pot ser “molt car” i es pregunta “qui es farà responsable si es perd la majoria sobiranista al Parlament?”. Per això, l’expresident català es referma en què el “més útil” per a la societat catalana és que Junts continuï formant part del Govern. “Es presenta a les eleccions per governar, no per anar a l’oposició. Marxar del Govern no té massa sentit”, ha afirmat.

Turull i Borràs a la roda de premsa

No és partidari de les consultes

Els militants de Junts hauran de votar entre aquest dijous i divendres si volen que el partit continuï al Govern o no. Sobre aquest fet, l’expresident admet que no és “entusiasta” de les consultes internes perquè, diu, “en determinats moments els responsables que han estat escollits han d’assumir la responsabilitat i arriscar-se a equivocar-se”. Tot i que durant aquest matí, diversos dirigents de Junts han anunciat la seva posició, partidària de marxar, Mas es mostra confiat que Junts no es trencarà perquè “ja hi ha hagut prou trames excessives en els últims anys”.

El projecte sobiranista, en risc

Durant l’entrevista, Mas ha plantejat a Aragonès que faci un “esforç sincer” per evitar una ruptura que “és evitable”. Si no ho fa, l’expresident avisa que el projecte sobiranista està “en risc” i pregunta que, “si no poden mantenir un govern junts, quina altra majoria hi ha per tirar endavant aquest projecte?”. En aquesta línia, Mas està convençut que, si el Govern es trenca, a les pròximes eleccions molta gent que va votar partits sobiranistes i independentistes poden deixar de fer-ho. “Potser votaran una altra cosa, però també hi ha el risc que es quedin a casa o votin en blanc”, ha afegit.

Mas ha dit que és “insòlit” que un soci de Govern plantegi una qüestió de confiança, però també ha afegit que s’ha de veure per què s’ha arribat a aquesta situació. I, en aquest sentit, ha afirmat que a ell no li va passar mai mentre va ser president de la Generalitat perquè “tampoc devien fer les coses perquè passés”.