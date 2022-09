Artur Mas: “Vull creure que encara som a temps de redreçar un rumb equivocat”

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha demanat a l’independentisme retornar a la unitat per tal de “no esberlar” la majoria sobiranista que hi ha al Parlament de Catalunya des de les eleccions del 2012. “Vull creure que encara som a temps de redreçar un rumb equivocat”, ha escrit el president en un article d’opinió publicat pel Diari Ara. Mas diu això enmig de la reunió de l’executiva nacional de Junts, que decidirà si el partit de Turull i Borràs abandonen l’executiu català després de setmanes de dures pugnes amb el seu soci de Govern, ERC.

“Vull creure que tenim líders capaços de refer un camí que no ens porta enlloc. Vull creure que el sentit i el sentiment de país segueixen estant per sobre d’interessos de partit i d’agendes personals”, ha opinat Mas, fent referència a les lluites entre els líders independentistes i els seus partits. De fet, l’article, en certa forma, renya a Junts i ERC amb un “això no, companys, així no”.

Jordi Turull torna a la seu del partit després de dinar JOAN ANTONI GUERRERO

Un Mas constructiu

Així doncs, Mas opta per refer la unitat de l’independentisme i, sota aquesta premissa, que Junts segueixi al Govern. En aquest sentit, ha reivindicat les majories independentistes des de fa 10 anys i ha constatat com l’objectiu comú és decidir lliurement el futur polític del país, “plantejant la creació d’un nou estat sobirà com una opció possible i desitjable”. L’expresident recorda la repressió i ha volgut constatar més en els punts en comú entre els dos partits, que no pas en les diferències. “Majoria al Parlament, mobilització pacífica i visibilitat”, ha volgut remarcar Mas, que ha recordat els sacrificis i la determinació.

Constata la complexitat

Tot i això, ha constatat la “complexitat” per aconseguir l’objectiu i ha recordat que només depèn de l’independentisme la capacitat de “garantir la cohesió interna del projecte sobiranista”. De fet, ha subratllat el poder que té el sobiranisme al Congrés, tenint fins a 20 diputats. “Mai no havíem sigut tan insignificants tenint tanta força”, i ha instat a utilitzar-los per debilitar el govern espanyol.