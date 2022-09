Un grup de mariatxis es planta a la seu de Junts a cantar ‘La Cucaracha’

Un grup de mariatxis s’ha presentat aquest dijous a la tarda al Passeig de Bofill amb la intenció de posar-se a cantar “La cucarcha” davant de la seu de Junts per Catalunya. El partit celebra la reunió de la seva executiva per decidir si surt del Govern. L’acció dels mariatxis té precedents a l’estat espanyol. Usuaris de Forocoches han fet accions semblants dirigides cap a altres formacions polítiques en el passat. El maig del 2021, grups de mariatxis van ser enviats a cantar a la seu de Ciudadanos i Podemos a Madrid.

Apareix un grup de mariachis a cantar a la seu de Junts. No expliquen qui els ha enviat. Tornen en una hora pic.twitter.com/ZnVHS0pXeP — Joan Antoni Guerrero Vall (@jag_vall) September 29, 2022

Pocs minuts abans de les cinc de la tarda tres membres del grup Marichis Tequila —formació barcelonina— es disposava a plantar-se a les portes de Junts per dedicar el tema “La Cucaracha” a la formació que a aquestes hores intenta decidir què fer després que el president del Govern, Pere Aragonès, hagi expulsat de l’executiu el vicepresident, Jordi Puigneró.

Els tres mariatxis han estat interceptats per dues persones de l’equip de comunicació de Junts abans que es posessin a cantar. Després de la conversa els músics han decidit girar cua. Interpel·lats pels periodistes, els músics han explicat que algú els havia fet l’encàrrec per telèfon, però no han dit qui. Els tres components de Mariachis Tequila han assegurat que tenien la intenció de tornar per poder fer efectiu l’encàrrec que algú els ha fet.

🔴🔴Algú ha enviat el grup Mariachis Tequila a la seu de Junts. Tenien l'encàrrec de cantar "la Cucaracha". L'equip de premsa del partit ho ha evitar. Els músics han dit que tornaran. pic.twitter.com/ipfNYZcji1 — Joan Antoni Guerrero Vall (@jag_vall) September 29, 2022

Junts evita que els mariatxis cantin davant la seva seu

Un cop els músics han desaparegut, un grup de persones de Junts s’ha situat a la cantonada del Passatge de Bofill per vigilar. La irrupció del grup musical ha animat la tarda als periodistes concentrats davant de la seu del partit. La reunió ha començat a les 11 del matí i està previst que s’allargui fins les 19 hores, aproximadament.

Un assessor del president a l’exili, Carles Puigdemont, ha insinuat a Twitter que el grup de mariatxis l’ha enviat ERC.