Alsina encara veu marge per materialitzar l’acord de govern entre Junts i ERC

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, creu que encara hi ha “marge” per materialitzar l’acord de govern entre Junts i ERC malgrat la destitució del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, anunciada aquest dimecres per part del president Aragonès. Després d’un acte celebrat a Ginebra, Alsina ha subratllat que tots els membres de l’executiu han de “treballar conjuntament per al país” i que la societat catalana necessita recuperar l’esperit d’unitat a les portes del cinquè aniversari de l’1-O. Alhora, en declaracions a l’ACN, la consellera ha assegurat que continuarà treballant “de forma incansable” a favor de la Generalitat i del país “fins a l’últim dia, sigui quin sigui aquest últim dia”.

L’exvicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, entrant a l’hemicicle del Parlament | ACN

Havia de coincidir a Ginebra amb Puigneró

Precisament Alsina havia de coincidir aquest dijous a Ginebra amb el ja exvicepresident Puigneró, on es presentava una campanya per regular el ciberespionatge. La dirigent de Junts ha defensat la seva presència a l’acte, assenyalant que el seu compromís amb el país és “total” i que era “important demostrar que l’acció del Govern continua“. “He vingut a posar en valor el rol del Govern de la Generalitat en la defensa dels drets digitals i per aconseguir que el Catalangate no es repeteixi arreu”, ha apuntat la consellera, en un dia clau per saber el futur de l’executiu català.

Dona suport a Puigneró

En línia amb el missatge que ha publicat aquest matí a les xarxes, Alsina també ha reconegut novament la tasca de Puigneró i ha lamentat que la situació política a Catalunya passa per “un moment complicat”. En aquest sentit, ha lamentat el “soroll” que impedeix que l’executiu “es pugui concentrar en governar el país en un moment complicat” i ha destacat que “això no és el que hauria de passar”.