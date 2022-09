Cs i Vox demanen a la mesa la reconsideració de les propostes d’autodeterminació

Els grups parlamentaris de Ciutadans i Vox han demanat a la Mesa del Parlament de Catalunya que reconsideri les propostes relacionades amb l’autodeterminació d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. També han presentat la reconsideració contra propostes com la constitució de Catalunya com a estat independent o la reivindicació del referèndum del Primer d’Octubre.

El president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, en el ple d’investidura del Parlament / ACN

Vulnerar la Constitució

El grup liderat per Carlos Carrizosa i Nacho Martín Blanco considera que les propostes vulneren “greument” la Constitució espanyola i els drets dels diputats de la cambra catalana. Així mateix, afirma que vulneren les resolucions del Tribunal Constitucional i ha recordat que aquest òrgan judicial prohibeix debatre sobre l’autodeterminació al Parlament de Catalunya. “Són iniciatives que estan obertament orientades a subvertir l’ordre constitucional”, ha dit el portaveu del grup espanyolista, Nacho Marín Blanco.

Ciutadans demana a la Mesa el “compromís de responsabilitat” amb la ciutadania de no utilitzar el Parlament com un “ariet contra el nostre ordenament constitucional”. Alhora, consideren que els membres de la Mesa ja coneixen que no es pot debatre sobre l’autodeterminació, juntament amb les conseqüències penals que això pot comportar.

Tres propostes de Junts, una d’ERC, i una altra de la CUP

Concretament, els de Ciutadans han demanat la reconsideració cinc propostes de resolució. Tres de Junts, que es basen en la reivindicació del Primer d’Octubre i en el “preparem-nos” (pla de Junts per desenvolupar competències pròpies en totes les seves conselleries) i “l’expliquem-nos” (pla de Junts perquè el Parlament reconegui la tasca d’internacionalització). La d’Esquerra es basa en la defensa de la República Catalana, en la qual s’afirma que l’1 d’octubre és “una fita clau en la defensa de la democràcia i l’autodeterminació”. La resolució de la CUP es basa en actuar “més enllà dels límits constitucionals i estatutaris” de l’Estat espanyol.

Ciutadans considera una irresponsabilitat admetre a tràmit propostes que considera inconstitucionals. En aquest sentit, serà la Mesa del Parlament qui es pronunciarà sobre la sol·licitud de reconsideració presentada per Vox i Ciutadans. A més, aquest migdia també s’ha acabat el termini per presentar propostes transaccionades de cada grup parlamentari per al debat de política general que s’ha de celebrar aquest divendres a al matí. En aquest sentit, no s’ha presentat cap proposta.