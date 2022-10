Borràs decideix pronunciar-se a favor de sortir del Govern

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que fins ara havia evitat dir quina serà la seva votació a la consulta interna, es posiciona a favor de sortir del Govern. Ho ha fet d’una manera explícita, compartint un poema de Montserrat Abelló a Twitter, on s’hi llegeix “Aprenc a dir que No”. La piulada de Borràs arriba poc després de l’anunci del vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, que també ha defensat la sortida del partit de l’executiu català. A ell, s’ha sumat el president a l’exili Carles Puigdemont, que ha fet una repiulada de l’article de Rius, fet que també s’ha entès com que està a favor d’abandonar el Govern.

“I aprenc a dir que No.⁰⁰Amolla en la nit⁰la veu amarga o⁰la veu esperançada.⁰⁰I aprenc a dir que No.⁰⁰Que ja no és temps de plorar⁰ni de lamentar-se, ni tampoc⁰el de cercar excuses fàcils.⁰⁰I aprenc a dir que No”.



Així doncs, a la pregunta de si vol que el partit deixi de formar part del Govern de la consulta que té lloc aquest dijous i divendres, la presidenta de Junts votarà “No”. Els resultats de la consulta interna es donaran a conèixer el mateix divendres a les 17 hores. Més de 6.400 militants podran decidir el futur de la formació a l’executiu català.

Dirigents a favor de sortir del Govern

Aquest dimarts s’ha sabut que Puigdemont, Rius i Borràs són partidaris de sortir del Govern, els quals se sumen a altres dirigents del partit que ja ho havien anunciat, com el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, el ja exvicepresident Jordi Puigneró, Francesc de Dalmases i el secretari d’organització, David Torrent.

El diputat Jaume Alonso-Cuevillas va anunciar que renunciava a la Sindicatura Electoral per poder fer campanya a favor de marxar de l’executiu. D’altra banda, membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol, Montserrat Caupena o Salvador Vergés també s’han posicionat en aquesta direcció. També ho ha fet la secretària de la Mesa del Parlament Aurora Madaula, i una de les persones més pròximes al president a l’exili, Carles Puigdemont: Jami Matamala.

Dirigents que volen romandre a l’executiu

Entre els dirigents de Junts que aposten per romandre al Govern hi ha l’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez, o els consellers Jaume Giró, Lourdes Ciuró i Violant Cervera. També va anunciar la seva afiliació al partit la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, per tal de fer campanya a favor de mantenir-se al Govern, tot i que no podrà votar perquè es necessiten un mínim de 6 mesos de militància.