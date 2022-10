Puigdemont es manifesta a favor que Junts surti del Govern

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha comunicat la seva aposta perquè Junts per Catalunya marxi del Govern, sense fer-ho explícitament. Puigdemont ha fet una repiulada de l’article del portaveu de Junts, Josep Rius, en el qual demana la marxa dels junters de l’executiu català.

Puigdemont defensa el diàleg a Junts

Després d’aquesta repiulada que ha encès totes les alarmes sobre la posició del president a l’exili en aquesta consulta, Puigdemont ha fet un fil a Twitter en què ha defensat el diàleg intern al partit com una eina que “reforça la democràcia en general” i assenyala que pensar que aquest fet “provoca dissensos i divisions és adoptar el mateix argument dels qui s’oposen al referèndum adduint que divideix la societat”.

En aquest fil, Puigdemont recorda que, “en les societats de llarga tradició democràtica, els debats i els dissensos són garantia de pluralitat” i que el debat intern és un fet que “enriqueix”, una realitat que passa sovint als partits i organitzacions. Critica que això es consideri “soroll, una molèstia, un guirigall” i ho qualifica d'”immaduresa democràtica”.

El debat a l’interior d’un partit reforça la democràcia en general. Lamentar-se que això provoca dissensos i divisions és adoptar el mateix argument dels qui s’oposen al referèndum adduint que divideix la societat. Algunes reflexions (que espero que no es treguin de context): — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 5, 2022

L’article de Josep Rius

El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, votarà perquè el partit abandoni al Govern en la consulta interna que comença aquest dijous. Ho té clar: “Sí a Junts, sí a la independència, no en aquest Govern”. Així ho ha expressat en un article d’opinió al diari El Punt, on ha remarcat que, avui dia, la majoria de l’independentisme que van permetre que Pere Aragonès esdevingués president de la Generalitat “està en qüestió”. Rius ha assegurat que ERC “no té cap intenció de complir l’acord de govern que va signar amb Junts per avançar cap a la independència”.

Dirigents a favor de sortir del Govern

Puigdemont se suma a destacats dirigents del partit que s’han mostrat partidaris que Junts abandona l’executiu. Aquest dilluns a última hora, el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, també es mostrava partidari que Junts abandoni el Govern. Altres membres que aposten per la marxa de Junts del Govern de la Generalitat són el ja exvicepresident Jordi Puigneró, Francesc de Dalmases i el secretari d’organització, David Torrent.

El diputat Jaume Alonso-Cuevillas va anunciar que renunciava a la Sindicatura Electoral per poder fer campanya a favor de marxar de l’executiu. D’altra banda, membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol, Montserrat Caupena o Salvador Vergés també s’han posicionat en aquesta direcció. També ho ha fet la secretària de la Mesa del Parlament Aurora Madaula, i una de les persones més pròximes al president a l’exili, Carles Puigdemont: Jami Matamala.

Dirigents que volen romandre a l’executiu

Entre els dirigents de Junts que aposten per romandre al Govern hi ha l’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez, o els consellers Jaume Giró, Lourdes Ciuró i Violant Cervera. També va anunciar la seva afiliació al partit la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, per tal de fer campanya a favor de mantenir-se al Govern, tot i que no podrà votar perquè es necessiten un mínim de 6 mesos de militància.