Geis es nega a respondre en substitució de Puigneró: “A mi no em pertoca”

La consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, s’ha negat a respondre una pregunta del PSC en matèria del transport públic a l’Anoia, tot i tenir les competències de Territori i Polítiques Digitals, després del cessament del fins fa poc vicepresident, Jordi Puigneró. “A mi no em pertoca respondre a aquesta pregunta, presidenta”, ha dit Geis a la presidenta del Parlament de Catalunya.

Així doncs, degut a la interinitat de la conselleria de Territori i Polítiques Digitals, el Parlament no ha tractat la situació del transport públic a l’Anoia, que el PSC ha denunciat per manca d’inversió i recursos, ja que milers de catalans s’han de dirigir de l’Anoia a Barcelona per motius professionals diàriament.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

Cessament de Puigneró

El ja exvicepresident Jordi Puigneró va ser cessat pel president Aragonès per “pèrdua de confiança” el passat dimecres, ja que era l’únic coneixedor que el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, amenaçaria amb una qüestió de confiança al president si no complia els tres punts de l’acord d’investidura que des del partit de Turull reclamen: espai de coordinació independentista, unitat d’acció al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi vagi a parlar d’amnistia i autodeterminació.

Consulta interna

Això va provocar una reunió extraordinària de l’executiva nacional de Junts, que va durar unes més de 10 hores i es va decidir la convocatòria d’una consulta interna per decidir si Junts abandona l’executiu català. La consulta a la militància es faran els dies 6 i 7 d’octubre, amb les dues famílies del partit dividides i els dirigents posicionant-se, a falta de l’opinió del secretari general, Jordi Turull.

Mentre l’entorn de Borràs i Puigdemont són favorables a marxar de l’executiu català, els alt càrrecs i els consellers aposten per continuar al Govern de la Generalitat. L’exemple són els consellers d’Acció Exterior, Victòria Alsina, i el d’Economia, Jaume Giró.