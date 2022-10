Aragonès obre la porta a negociar els tres punts que reclama Junts

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha obert la porta a negociar els tres punts de l’acord d’investidura que reclama Junts per Catalunya al president. “Crec que hi ha marge per arribar a acords sobre els tres àmbits que hi ha sobre la taula”, ha assegurat el president de la Generalitat.

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet / Mireia Comas

Els ters punts que reclama Junts són clars:

– L’espai de coordinació, consens i direcció estratègica de l’independentisme en els termes previstos en l’acord signat per la investidura, es començarà a reunir abans del 15 de novembre.

– Pel que fa a la delegació catalana de la Taula de Diàleg, Negociació i Acord en podran formar part membres del govern i dels grups parlamentaris que donen suport al Govern i s’actuarà en els termes i continguts previstos a l’acord d’investidura.

– El proper 4×4 concretarà els mecanismes per tal de garantir la coordinació del criteri del govern i de cada conselleria amb les actuacions dels grups parlamentaris del congres i el senat i s’activarà un grup de treball a tal efecte que asseguri aquest objectiu, d’acord amb el previst a l’acord per la investidura.

Dona per descomptada la unitat d’acció al Congrés

Són els tres punts que ha demanat el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, al president Aragonès en la sessió de control d’aquest dimecres. De fet, en el tercer tercer punt, que es basa en la unitat estratègica al Congrés, el president de la Generalitat ha dit que “ja hi pot comptar”.

Tot i això, Aragonès ha demanat que “cal que tothom tingui clar quina és la seva postura”, fent referència a la consulta de Junts sobre la seva continuïtat a l’executiu català aquest dijous i divendres. Aragonès ha manifestat la seva voluntat de seguir amb l’actual composició de l’executiu català i considera que “s’ha fet molt bona feina amb molt poc temps”.