Shakira fa embogir amb un missatge misteriós: “No va ser culpa teva”

Shakira és a l’ull de l’huracà des que confirmés que s’estava separant de Gerard Piqué. Sembla que els rumors d’infidelitat tenien fonament, ja que la parella va deixar d’ocultar que estaven fent vides separades durant els mesos previs al comunicat en què anunciaven la ruptura. Des de llavors la premsa rosa s’ha bolcat en informar sobre tots els moviments de la parella, que actualment es troben en negociacions per veure com queda la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Avui es parla de la cantant per un altre motiu, per això.

L’exitosa artista colombiana ha compartit un vídeo en el seu perfil d’Instagram que ha revolucionat els fans de mala manera. Es tracta d’una publicació de pocs segons en què una màquina d’escriure tecleja la següent frase: “No va ser culpa teva…“. Com era d’esperar, tothom s’ha revolucionat i ja hi ha més de 20.000 comentaris en un post amb més de 600.000 likes. Entre tots els missatges, el més repetit diu: “Va ser culpa de Gerard Piqué“.

No se sap a què es refereix Shakira, encara que el més probable és que aquesta sigui una petita pista sobre alguna cançó nova que estigui preparant o a punt de treure a la llum. No obstant això, tots esperen i confien en la mínima possibilitat que aquest tema inclogui alguna indirecta cap a l’ex.

Shakira revoluciona els fans en l’última publicació | Instagram

Les lletres de les cançons de Shakira, analitzades per intentar trobar retrets cap a Gerard Piqué

Cal recordar que quan va saber-se que havien tallat, molts van començar a analitzar les lletres dels últims singles que havia publicat en cerca d’alguna frase que pogués haver fet ensumar que passava alguna cosa entre ells. Te Felicito, per exemple, va acabar sent assenyalada com una mostra que la cantant estava ressentida amb el pare dels seus fills per frases com aquestes: “M’ho van advertir, però no vaig fer cas. M’he adonat que tot això teu és fals i és la gota que ha fet vessar el got. No em diguis que et sap greu, això sembla sincer però et conec bé i sé que menteixes. Et felicito, què bé que actues. D’això no en tinc cap dubte. El teu paper continua. No m’expliquis més històries, no les vull saber. Com és que he estat tan cega i no he pogut veure-ho. T’haurien de donar un premi Oscar, ho has fet tan bé”.

De moment no se sap realment què hi ha darrere d’aquesta publicació, però el que queda clar és que Shakira està sent llesta i està aprofitant l’expectació mediàtica que l’envolta per cridar l’atenció.