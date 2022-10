Giró: “No té sentit que un motor com Catalunya estigui sotmès a dèficit”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha valorat negativament la inversió a Catalunya del govern espanyol prevista en els pressupostos generals de l’Estat, inferior al que aporta el país. “És un joc de mans”, ha assenyalat Giró, que ha recordat que cal veure l’execució del que proposen en els pressupostos, que aquest any no va arribar al 36%. El conseller ha explicat que “de la meitat del pastís” a Catalunya li toca un 17% i de la resta “no ens diuen ni on anirà però acabarà a Madrid”. “Catalunya tornarà a tenir un dèficit d’inversions de l’Estat pel que suposa Catalunya com a motor de l’Estat”, ha lamentat abans d’assenyalar que fins i tot mirant-s’ho des del punt de vista espanyol “no té sentit que un motor com Catalunya estigui sotmès a dèficit fiscal i dèficit d’inversions”.

“Quan passa un any o dos pot ser casualitat, quan són 25, no”, ha assenyalat Giró, que creu que és “complicat d’entendre i d’acceptar”. “Quant més anem a la una a Madrid millor ens anirà”, ha recordat com una de les qüestions que demana Junts a ERC per mantenir-se dins del Govern. En ser preguntat si aquest dèficit d’inversions és el que el fa ser independentista, Giró ha dit que és independentista des de sempre perquè està “convençut” que Catalunya “tindria un benestar molt més gran per als ciutadans i les empreses” si fos independent.

Els pressupostos del Govern

Sobre la preparació dels pressupostos catalans, Giró ha assegurat que la feina està “encarrilada” però no tancada perquè falta la negociació política. Així, ha dit que si no continua com a conseller deixarà la feina ben encaminada per poder aprovar els comptes, que han d’estar vigents l’1 de gener del 2023. “A partir de dilluns sigui qui sigui el conseller haurà d’anar per feina si volem aprovar-los, portar-los al consell executiu -la previsió era el 18 d’octubre- i aprovar-los al desembre al Parlament”, ha dit per deixar clars els timings previstos pel seu departament.