Aragonès es reuneix amb el seu equip per analitzar la sortida de Junts

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està reunit en aquests moments amb el seu equip més directe al Palau de la Generalitat per analitzar la sortida de Junts per Catalunya del Govern. El cap de l’executiu no farà cap valoració fins que JxCat hagi reaccionat, en roda de premsa, a la decisió de les seves bases, que han votat en contra que el partit continuï a l’executiu. No es descarta que, després de la valoració pública de Junts, Aragonès comparegui a Palau.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, passa per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general | ACN

Un 55% a favor de la sortida de Junts

La militància de Junts ha decidit sortir del Govern amb el 55,73% dels vots, mentre que un 42,39% dels afiliats ha votat quedar-se a l’executiu. La consulta ha tingut una participació del 79,18%. Els consellers d’Economia, Jaume Giró, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró,a la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, hauran de presentar la dimissió al president Aragonès, i aquest acceptar-la.

El Govern es queda amb 33 diputats

Per tant, el Govern es queda amb el suport de 33 diputats al Parlament, després de la pèrdua de suport de Junts i també de la CUP. En aquest sentit, l’opció de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha estat la guanyadora. Dirigents del partit com Jaume Alonso-Cuevillas, Josep Rius, Toni Comín, Ester Vallès o Jami Matamala han estat dota la setmana fent campanya per optar per aquesta via. De fet, el president Puigdemont, tot i no fer pública el seu posicionament, ha deixat entreveure que la seva aposta també anava en aquest sentit a través d’un retuit de l’article del portaveu del partit, Josep Rius, defensant abandonar l’executiu.