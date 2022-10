ERC manifesta “suport absolut” a Aragonès i al Govern per la marxa de Junts

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha expressat el “suport absolut” al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i al seu executiu després que la militància de Junts per Catalunya hagi decidit sortir del Govern. ERC ha manifestat el compromís amb un equip de govern “cohesionat i centrat al 100% en millorar la vida” de la ciutadania, així com a fer front a “reptes d’alta complexitat de l’actual situació postpandèmica, de crisi energètica i d’inflació disparada”. Alhora, els republicans han refermat la voluntat d’assumir “totes les responsabilitats per garantir la governabilitat del país”, i han subratllat que treballaran per un govern “per a tothom i compromès en avançar en la resolució del conflicte polític, l’emancipació nacional i la construcció de la República Catalana“.

Des d’Esquerra ha indicat que “respecta” la decisió de les bases de Junts per Catalunya i ha refermat el compromís amb les institucions catalanes i en prioritzar “sempre” el “benestar col·lectiu” de la ciutadania.

El partit ha anunciat que aquest dissabte es reuneix l’Executiva Nacional de la formació de manera extraordinària.

La resposta d’Aragonès a Junts

Després que la militància hagi votat a favor d’abandonar l’executiu català i de la compareixença de Jordi Turull i Laura Borràs, Aragonès ha respost a Junts dient que “no es tracta de mirar qui perd, sinó que guanyi Catalunya”. Ho ha dit en resposta a Borràs, que durant la seva intervenció aquest divendres ha afirmat que qui guanyava era Junts i qui perdia, Aragonès.

El president de la Generalitat ha subratllat que no comparteix la decisió del que fins ara era el seu soci de Govern. Així i tot, ha volgut agrair la tasca dels consellers i conselleres que deixen l’executiu català. Aragonès ha afirmat que s’obre una nova etapa en el Govern i que en els pròxims dies anunciarà la remodelació de l’executiu.