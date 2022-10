La CUP, sobre la sortida de Junts: “El Govern està en una cruïlla”

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, veu la sortida de Junts del Govern com una mostra més del “col·lapse de la legislatura””. Ho ha dit en una entrevista al Planta Baixa de TV3 poc després que es conegués el resultat de la consulta. Reguant ha assegurat que, ara mateix, el Govern de Catalunya es troba “en una cruïlla” i ha remarcat que el que ha de fer l’executiu de Pere Aragonès és “decidir si continua com fins ara, amb aquests acords que ha anat conformant sistemàticament, o si busca alternatives pel que fa a les polítiques”.. De fet, Reguant ha retret al president Aragonès que hagi “tancat la porta” a totes les propostes que li han presentat des de la CUP, recordant-li que ha de ser “conscient” de la situació social i econòmica del país.

En aquest sentit, la diputada ha apuntat que la legislatura “ja ha arribat al que podia donar de si” i que l’estratègia del Govern actual, fins ara format per ERC i Junts, era un “cul de sac”. “Ja no permet afrontar ni les crisis que vivim, ni tampoc els reptes col·lectius que tenim com a país amb relació a l’exercici del dret a l’autodeterminació”, ha reblat.

La diputada de la CUP Laia Estrada també s’ha pronunciat sobre la decisió de Junts. En una piulada a Twitter, Estrada avisa que ERC “seguirà governant” amb el suport del PSC i els comuns (“com fins ara”, afegeix) i critica que Junts passa a l’oposició “per reclamar a ERC que faci allò que ells tampoc han fet durant aquest temps”.

Doncs res… Si ERC no es desvia de l'agenda del reencuentro, seguirà governant gràcies al suport del PSC i els Comuns (com fins ara), i JxC passarà a l'oposició per reclamar a ERC que faci allò que ells tampoc no han fet durant tot aquest temps. — Laia Estrada (@EstradaLaia) October 7, 2022

El Suprem condemna Reguant

Preguntada per la condemna del Suprem, que obliga Reguant a pagar 13.500 euros de multa per no respondre les preguntes de Vox en el judici del procés, la diputada ha explicat que des del seu partit s’està estudiant com afrontar la sentència.

Això sí, ha remarcat que es consolida la tesi que ja tenien, “que la presència de Vox al judici del procés no era una anomalia judicial, sinó que tenia una clara vocació de marcar un camí en aquell marc”. Per això, l’ha titllat de “preocupant”, en considerar que “normalitza el feixisme”.