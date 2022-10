Turull es planta davant Aragonès: “O qüestió de confiança o eleccions”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el president de la Generalitat Pere Aragonès a posar fi a l’executiu després del seu trencament. A ulls de Turull, només queden dues sortides: “o qüestió de confiança o eleccions, no hi ha més”. Les declaracions van en la línia del posicionament de la presidenta del partit, Laura Borràs, que va etzibar en una compareixença després de publicar-se el resultat a la consulta a la militància que el Govern “no té legitimitat”.

Segons ha defensat Turull en una entrevista a Rac 1, el trencament del pacte de Govern per part de Junts és suficient per impulsar una convocatòria electoral. Aragonès, argumenta, “ha de ser president amb el suport de la cambra d’acord amb els compromisos que has adquirit”. “De 74 vots que el van fer president, 41, no sis o set, et diuen que ja no tens la seva confiança”, afegeix el secretari general.

Tot i això, el partit de Turull i Borràs no contempla per ara la moció de censura. “No l’hem discutit ni n’hem parlat”, ha raonat Turull, tot negant que sigui “una opció”. “No és el moment”, afirma.

Junts no es trenca

La decisió de Junts després de la votació de la militància tanca, segons Turull, el debat sobre el possible trencament del partit. “Que ningú es faci il·lusions -adverteix- no hi haurà trencadissa”. Tot i que el secretari general reconeix “sensibilitats diferents” dins el partit, nega la possibilitat d’una escissió. “La decisió d’ahir ens fa més forts, amb la màxima unitat a peu de carrer”, assegura, tot negant que la sortida de l’executiu sigui l’opció de “confort” per a Junts.

En aquest sentit, Turull ha contradit les declaracions de la consellera de presidència Laura Vilagrà acusant Junts de “prioritzar la unitat del partit per sobre del país”. “Això és radicalment fals”, etziba el secretari general. Tampoc considera que l’escletxa al Govern suposi la fi del procés, perquè “la gent, el gran motor, hi és”. Sobre els pressupostos, que fins ara elaborava el conseller d’economia Jaume Giró, Turull ha optat per la prudència. “Primer haurem de veure quins comptes arriben al Parlament”, conclou.

Aragonès, per feina

En la seva compareixença posterior a l’anunci de Junts, Aragonès va descartar l’opció de convocar eleccions. De fet, el president espera enllestir el nou consell executiu “amb la màxima celeritat” amb l’objectiu que aquest estigui complet per a la reunió del pròxim dimarts. El president, de fet, ha arribat a les 9.30 a Palau per començar la tasca de reconstrucció de l’executiu.

En les darreres hores de divendres ja van començar a arribar les dimissions dels set consellers de Junts. Durant els pròxims dies, d’acord amb la normativa, es publicaran al DOGC els cessaments per petició pròpia dels titulars dels set departaments fins ara dirigits pel partit de Borràs i Turull, i en prendran control els secretaris generals de les diferents àrees. És potestat exclusiva d’Aragonès, però, nomenar els que ocuparan els seients buits a un consell que, d’acord amb les declaracions dels republicans, serà, per ara, monocolor.