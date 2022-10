La marxa de Junts del Govern fa guanyar força a Borràs

Junts per Catalunya marxa del Govern després de 7 anys de coalició amb ERC. Els militants de la formació de Laura Borràs i Jordi Turull han pres aquesta decisió després de mesos de crisis internes dins del Govern. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc, amb una participació del 79,18%, del total de més dels 6.400 afiliats del partit.

La decisió de Junts per Catalunya ha fet guanyar força al sector borrassista, que tot i haver perdut contundentment les eleccions internes, ha estat un fort puny sobre la taula d’ella i del seu entorn. Jaume Alonso-Cuevillas, Aurora Madaula, Marta Madrenas, Francesc de Dalmases, així com altres membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol o Montserrat Caupena, també han sortit reforçats de la decisió. De fet, els membres de l’entorn de Borràs es mostraven eufòrics per haver derrotat als defensors del “sí”, que en gran majoria venien de Convergència. Fins i tot Joan Canadell ha sortit exigint a Aragonès una convocatòria d’eleccions.

Turull i Borràs en el congrés de Junts a l’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Borràs, dura amb ERC

De fet, el contrast entre les dues ànimes del partit s’ha vist reflectida en la roda de premsa de Junts, en la qual anunciaven els resultats de la consulta. Mentre la presidenta del partit, Laura Borràs, feia un discurs molt més dur contra el president Aragonès, Turull s’ha limitat a denunciar l’incompliment del pacte d’investidura i la reivindicació democràtica del seu partit. “Guanya Junts, perd Aragonès”, ha dit la presidenta, que s’ha vist reforçada després dels resultats d’aquest divendres. Un fet indicatiu és que qui ha començat la roda de premsa és la presidenta, mentre que la setmana passada va ser Turull. Amb aquest resultat, Junts evita el trencament, de moment, ja que en les últimes hores era una opció que s’havia posat sobre la taula per part de diputats com Jaume Alonso-Cuevillas.

En canvi, qui perd són els consellers i alt càrrecs. Jaume Giró i Victòria Alsina, que han fet una campanya molt insistent a favor de la continuïtat, s’han vist obligats a renunciar al seu càrrec. De fet, Giró marxa amb els pressupostos a mitges, que haurà de tirar endavant Esquerra Republicana amb l’incògnita del suport de Junts, tal com ha explicat Junts.

Aragonès impulsarà la renovació de l’executiu

A la Generalitat, el president Aragonès li tocarà renovar el seu executiu. S’espera una reducció dels consellers, fusionant conselleries, com la de Justícia i Interior. El més previsible és que sigui un Govern en solitari, amb l’inclusió de membres independents, i amb el suport extern d’altres forces, com poden ser els comuns, que ja s’han obert a parlar, el PSC, la CUP o el mateix Junts. De fet, el president Aragonès s’ha pronunciat en aquest sentit en la compareixença d’aquest divendres a la nit, apel·lant a la majoria del 80%.

Pel que fa al nomenament de càrrecs, fonts de Presidència asseguren que encara no hi ha res decidit, i demà no s’espera cap nomenament ni cap pronunciament oficial. Més enllà que el president Aragonès arribarà a les 9:30h per començar els contactes de la remodelació de l’executiu.

Una relació problemàtica des de fa anys

El trencament de Junts i ERC era un fet que es veia a venir des de fa anys, i és que a la coalició entre els dos partits, sempre hi ha hagut desavinences. Començant per la relació d’Artur Mas i Junqueras, i després amb la substitució de Mas per Puigdemont. Tampoc va ser cómode la relació entre Torra i Pere Aragonès, sobretot en el moment de la inhabilitació del president. Tanmateix, la crisi actual ha suposat l’estocada final d’un Govern que ja venia ferit d’anteriors legislatures. Primer, amb la suspensió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que va provocar l’exigència del compliment de l’acord d’investidura per part de Junts.

Tot i l’augment de les exigències per part del partit de Puigdemont a l’agost, ERC es va reafirmar amb la seva aposta pel diàleg i la majoria del 80% per assolir un referèndum pactat. Els republicans no van cedir, i això va provocar que durant el debat de política general de fa dues setmanes, Junts amenacés Aragonès amb una qüestió de confiança. Amb això, el president va cessar el seu segon, Jordi Puigneró, ja que era l’únic coneixedor del Govern que el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, pronunciaria aquesta amenaça.

Com a reacció, Junts va decidir una consulta interna sobre la continuïtat a l’executiu aquest dijous i divendres, i obrint un procés de negociació fins el passat diumenge, que va acabar sense acord tot i algunes renúncies de Junts. A partir d’ara, Junts haurà d’aprendre a fer oposició, que asseguren que serà “constructiva i responsable”, amb el president del grup parlamentari, Albert Batet, com a cara més visible en unes institucions, amb l’incògnita de Xavier Trias i la pèrdua de capacitat econòmica.