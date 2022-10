Borràs avisa: “Potser Aragonès s’haurà de sotmetre a una consulta al Parlament”

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha avisat que “potser el president Aragonès s’haurà de sotmetre a una consulta al Parlament de Catalunya”, després d’anunciar els resultats de la consulta interna que ha acabat amb la marxa de Junts del Govern de la Generalitat. D’aquesta ho ha dit en una roda de premsa després de l’executiva nacional, en la qual s’han constatat els resultats. La presidenta suspesa del Parlament assegura que el president Aragonès perd perquè “hem vist que no és capaç de governar un Govern de coalició”. Borràs ha explicat que el seu partit passarà a ser una oposició “responsable i coherent. “Constatem avui que el president Aragonès és un Govern fracassat, que ha prioritzat els pactes amb el PSOE i cap proposta del president ha donat rèdit”, ha dit la presidenta Borràs, al costat del secretari general, Jordi Turull.

Turull i Borràs en el congrés de Junts a l’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Turull agraeix la feina dels consellers

En aquest sentit, Turull ha agraït la feina dels consellers de Junts. “Han fet una feina excel·lent”, ha dit l’exconseller, que creu que els afiliats han estat a “l’alçada de les circumstàncies”. Turull ha posat èmfasi que no s’estava complint l’acord d’investidura i subratlla que el no compliment no els deixava ser ells mateixos. El secretari general de Junts per Catalunya ha volgut constatar que ERC ha desviat l’acord amb Junts cap a l’acord amb el PSOE de forma “unilateral”.

Borràs també ha volgut posar èmfasi en l’incompliment dels acords d’investidura per part d’ERC. “Junts ha decidit sortir del Govern”, ha dit Borràs, que ha comunicat els resultats. La presidenta del partit diu que tots els vots emesos per part dels militants els “tindran en compte”. “Pensem que la renovació política passa per fer polítiques de proximitat. Cal trencar els lideratges messiànics”, diu la presidenta suspesa del Parlament, que constata com la militància de Junts ha dit que “les coses no podien seguir així”.

Borràs ha dit que en termes de gestió el Govern aprovava i per això “vam estendre la mà a Esquerra Republicana”. “En temps de descompte ens vam trobar amb una negativa del president de la Generalitat”, assegura la presidenta suspesa del Parlament.

Reivindiquen la “lliçó de democràcia”

Donen les gràcies a l’alta participació: “És una gran lliçó de democràcia i transparència”, assegura la presidenta del partit. Borràs ha reivindicat el sentit democràtic del seu partit, que “denota maduresa i responsabilitat”. Borràs assegura que ho han fet en un moment complex i en una crisi de credibilitat. “Som un partit obert i fort. Quan hi ha decisions importants les sotmetem als afiliats”, assegura la presidenta del partit.

La militància de Junts per Catalunya ha optat finalment per trencar amb Esquerra Republicana i abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc, amb una participació del 79,18%. Així doncs, els republicans hauran de governar en solitari un cop s’oficialitzi la sortida dels consellers del partit de Borràs i Turull. Els consellers d’Economia, Jaume Giró, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, hauran de presentar la dimissió al president Aragonès, i aquest acceptar-la.