Cervera s’acomiada de la conselleria: “Ha estat un autèntic honor”

L’encara consellera de Drets Socials, Violant Cervera, s’ha acomiadat del departament a través de Twitter: “Ha estat un autèntic honor i una gran responsabilitat exercir durant aquest any i quatre mesos de consellera” i afegeix que “servir al país i a la seva gent sempre ha estat, és i serà un honor i un deure per a mi”. Després d’anunciar-se els resultats de la consulta en què la militància ha decidit que Junts per Catalunya surti del Govern, Cervera, que era partidària d’aquesta posició, ha estat la primera consellera a pronunciar-se a les xarxes socials.

Un 79,18% de participació en una consulta és un exemple de compromís amb la democràcia interna del partit. Hem de felicitar als afiliats i afiliades per la seva implicació. — Violant Cervera i Gòdia (@ViolantCervera) October 7, 2022

Cervera ha assegurat que seguirà treballant per avançar cap a la independència “des d’on sigui”, “conscient que per assolir-la cal també donar solucions als ciutadans i fer front a la crisi econòmica i social que s’acosta”. També ha destacat l’alta participació de la consulta interna de Junts, que ha assolit un 79,18%, i ha assegurat que és “un exemple de compromís amb la democràcia interna del partit”. Cervera ha felicitat els afiliats per la seva implicació

La consellera ha aprofitat el fil de Twitter per destacar projectes importants que ha engegat des del departament de Drets Socials: “com l’abordatge del sensellarisme; l’eliminació del període suspensiu per al cuidador no professional; l’expansió dels Barnahus; l’increment de places per a persones amb discapacitat; el Contracte Programa, o fer front a l’emergència habitacional”.

Els consellers han de presentar la dimissió

Cervera, juntament amb els consellers d’Economia, Jaume Giró; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon; la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis; hauran de presentar la dimissió al president Aragonès, i aquest acceptar-la. Així doncs, els republicans hauran de governar en solitari un cop s’oficialitzi la sortida dels consellers del partit de Laura Borràs i Jordi Turull.