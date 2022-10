Puigneró acusa Aragonès de no voler “un Govern independentista”

L’exvicepresident de la Generalitat Jordi Puigneró ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de no voler “un Govern independentista”. Puigneró s’ha convertit en un dels protagonistes de la crisi entre els socis de l’executiu català després que Aragonès decidís cessar-lo fa poc més d’una setmana i la seva reacció a la sortida de Junts del Govern era una de les més esperades. Ho ha fet a través de Twitter, en què ha escrit: “Quan et diuen que no compliran els acords que van signar que van fer president Aragonès i tot seguit cessen el vicepresident, és la constatació que no volen un Govern independentista”. L’exvicepresident constata que “així ho han entès els militants de Junts” i ha conclòs amb un: “Més clar l’aigua”.

Quan et diuen que no compliran els acords que van signar que van fer President Aragonès i tot seguit cessen al Vicepresident, és la constatació que no volen un Govern independentista. I així ho han entès els militants de @juntsxcat.

Més clar l'aigua. — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) October 7, 2022

El cessa per “deslleial”

El president del Govern va anunciar que destituïa Puigneró com a vicepresident en constatar una “actitud deslleial” i “davant de la pèrdua de confiança política”. Aragonès considerava que el seu número dos al Govern li hauria d’haver comunicat que Junts li plantejaria una qüestió de confiança durant el debat de política general.

La militància de Junts ha decidit

La militància de Junts per Catalunya ha optat finalment per trencar amb Esquerra Republicana i abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc, amb una participació del 79,18%.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, han comparegut aquest divendres a la tarda per analitzar els resultats de la consulta interna. Borràs ha avisat que “potser el president Aragonès s’haurà de sotmetre a una consulta al Parlament de Catalunya”. En el seu torn, Turull ha anunciat que els consellers de Junts per Catalunya ja estan fent arribar la seva dimissió al president de la Generalitat de Catalunya.