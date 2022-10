ERC no es planteja “en aquests moments” obrir el Govern a altres partits

La consellera de presidència del Govern, Laura Vilagrà, ha descartat “en aquests moments” la incorporació de cap altre partit a l’executiu. Després de la sortida de Junts , refrendada per la militància en la consulta celebrada entre dijous i divendres, els republicans no estimen per ara la necessitat d’un nou soci. Vilagrà confirma així les intencions del president Pere Aragonès de mantenir un Govern monocolor a curt termini.

Segons ha declarat la consellera en una entrevista aquest mateix matí a Rac 1, el nou Govern estaria configurat “probablement” a principis de la setmana vinent només amb noms d’Esquerra Republicana de Catalunya. Acusa també la direcció de Junts de “prioritzar no trencar el partit” per sobre de les necessitats del país. Davant la possibilitat d’una convocatòria electoral, Vilagrà l’ha descartada, tot considerant que “no seria una solució”, en la mateixa línia que la marcada per la compareixença del president Aragonès.

Els consellers, “molt avançats”

Després que es conegués la decisió de Junts d’abandonar l’executiu català, Aragonès va confirmar que el nomenament dels nous consellers –fins a set departaments han quedat buits després de la crisi– es farà amb “la màxima celeritat”, amb l’expectativa que s’hagin completat de cara a la reunió del consell executiu que se celebrarà dimarts. En les pròximes hores, així, es publicarà al DOGC el cessament voluntari dels consellers sortints, i els departaments quedaran temporalment en mans dels secretaris generals.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Vilagrà ha confirmat que “probablement” a principis de la setmana que ve hi haurà un nou Govern confirmat. Segons ha explicat la consellera de Presidència, els noms dels nous titulars dels departaments estan “molt avançats” a aquestes alçades, i podrien estar preparats per a la reunió del Consell Executiu de dimarts. “Volem un Govern fort i cohesionat que faci front als reptes que tenim”, ha afegit, tot prometent “la màxima estabilitat en una situació complicada”.

Si bé manté que per ara no s’obren directament a acords amb altres partits, Vilagrà ha apuntat que els nous consellers seran “oberts” i negociaran amb tots els grups parlamentaris, prioritzant els partits independentistes i els comuns. Sobre els pressupostos, que fins ara elaborava el conseller d’economia Jaume GIró, la consellera ha celebrat els comptes de 2022, tot i que no n’ha garantit la seva pròrroga. “Intentarem negociar amb els grups per aprovar” els de 2023, ha afegit.

Govern “sense legitimitat”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, considera que l’executiu del qual surten “no té legitimitat”. Després del trencament amb els republicans, Borràs va comparèixer juntament amb el secretari general del partit, Jordi Turull, que es va mantenir neutral en la votació. Turull, però, subratlla que “van fer tot el possible” per apropar la independència, però que l’acció del Govern l’allunyava. En aquest sentit, acusen el partit d’Aragonès i Junqueras de “prioritzar els pactes amb el PSOE a Madrid” per sobre de l’acord amb ells.