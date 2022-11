Govern i Parlament defensaran al TC la llei del català, amenaçada pel TJSC

El Govern i el Parlament han decidit que es personaran davant el Tribunal Constitucional per tal de defensar la llei del català a l’escola, en entredit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha presentat una qüestió d’inconstitucionalitat. El TSJC ha posat en dubte que aquesta normativa s’adeqüi a la Constitució i a l’Estatut, pel que el Constitucional l’està estudiant. La decisió de personar-se davant el Constitucional l’ha presa el Consell Executiu del Govern aquest dimarts al matí. També ha decidit presentar al·legacions a la causa oberta per la Llei sobre l’ús i aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari i també pel Decret dels criteris d’elaboració, aprovació, validació i revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius. En paral·lel, la Mesa del Parlament també ha decidit personar la cambra, segons han confirmat fonts parlamentàries a l’Agència Catalana de Notícies.

Fa només una setmana el Parlament ja va fer aquest pas de presentar al·legacions per defensar llei i decret del català, però en aquest cas va ser contra el recurs d’inconstitucionalitat que PP i Cs havien presentat i no contra el del TSJC. Per això repetiran ara el procés. En els dos casos els serveis jurídics de la cambra han argumentat que la normativa no pretén “modificar substancialment” el règim lingüístic, sinó “adaptar-lo als canvis socials”, a banda de justificar que s’hi reconeix el castellà com a llengua d’aprenentatge i “llengua docent”. Per tant, consideren que la llei estableix que el castellà també és “vehicle de comunicació” a l’educació i la normativa no és inconstitucional.

La Mesa del Parlament, reunida el dimecres 2 de novembre del 2022 / Parlament de Catalunya

La normativa prometia blindar la immersió

Aquesta normativa, de fet, va ser aprovada per PSC, ERC, Junts i En Comú Podem -que tenen 106 dels 135 diputats del Parlament- per tal de blindar la immersió lingüística a tots els centres de Catalunya i allunyar els percentatges de les aules. La norma pretén, de fet, eliminar la imposició de percentatges, ja sigui per ordre judicial o perquè figurin als projectes lingüístics, en considerar que no respon a cap criteri pedagògic.

Aquesta llei ha estat part de la reunió de la Mesa aquest matí per la qüestió d’inconstitucionalitat i per l’admissió a tràmit de la reforma presentada pel Consell General d’Aran per tal de garantir l’aprenentatge i l’ús curricular de l’occità. Aquesta proposta l’ha registrada la síndica d’Aran, Maria Vergés, i es podrà esmenar perquè es tramitarà com qualsevol altra proposició de llei.