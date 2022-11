El TSJC rebutja que entitats sobiranistes es personin a la causa del 25%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en concret la seva secció cinquena de la sala contenciosa administrativa, ha tornat a rebutjar que entitats en defensa de la llengua es personin en la causa del 25% de castellà a totes les aules de Catalunya. Després de rebutjar la personació d’Òmnium Cultural, ara també li han negat a USTEC, Plataforma per la Llengua-Col·lectiu Esbarzer, l’Associació d’estudiants en defensa de l’educació pública i la Fundació Catalunya Fons. De fet, el TSJC ja va acordar aquest estiu no admetre a tràmit la personació d’aquestes quatre organitzacions com a afectades, i ara ha desestimat els recursos que van presentar en contra d’aquesta decisió prèvia. En les quatre resolucions que s’han fet públiques aquest dimarts hi ha un vot discrepant d’un magistrat al qual se n’adhereix una altra.

El tribunal ha argumentat que no s’està qüestionant la posició del català com a llengua vehicular del sistema educatiu com apunten les entitats i que per tant “no s’aprecia la condició de persona afectada” ni es veuen perjudicats “els drets o interessos” si s’executa la sentència del 25%. En aquest sentit, consideren que la personació no té “cap cabuda” si no demana l’execució de la sentència sinó precisament el contrari, ja que creuen que no hi ha cap afectat pel fet d’aplicar el 25%. Aquestes quatre entitats podran presentar ara un altre recurs, en aquest cas de cassació, per mirar de fer canviar de parer el TSJC.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

El mateix argument quan van rebutjar Òmnium

Els arguments del tribunal per rebutjar aquestes quatre entitats són els mateixos que els que va esgrimir quan va rebutjar la personació d’Òmnium Cultural. La diferència és que en el cas d’Òmnium el TSJC va justificar la decisió en considerar que l’entitat no està legitimada com a persona afectada perquè no té vinculació amb l’assumpte degut a que els seus estatuts són genèrics i només fixen com a objectius “el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i la cultura catalanes en tots els àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els sectors de la societat”. El TSJC considera que els estatuts d’Òmnium no recullen l’educació, pel que estarien exclosos.