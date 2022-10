El TSJC avala la segona recusació del judici de la Mesa de Torrent

Finalment, la sala 77 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit avalar la recusació del magistrat Carlos Ramos del cas del judici als membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. Els magistrats han tombat així el recurs del ministeri fiscal que sol·licitava la nul·litat de la resolució que decidia apartar Ramos del Tribunal del judici que es va celebrar fa deu dies.

De moment, la decisió no és per unanimitat. De fet, s’ha resolt per majoria però hi ha dos vots particulars. En aquest marc, el Tribunal ha informat que les resolucions encara no estan escrites però sí que s’ha deliberat aquest matí. En la mateixa reunió, també s’ha desestimat l’incident d’execució que va presentar l’exvicepresident Josep Costa en relació al substitut del president de la sala Penal i Civil del TSJC, Jesús Maria Barrientos. Els magistrats consideren que un cop resolta la recusació i apartat el magistrat Barrientos del tribunal, la decisió ja quedava automàticament executada.

Un judici fet

Les dues decisions arriben just deu dies després que s’acabés la vista oral del judici per desobediència a Torrent, Costa, i els exsecretaris de la Mesa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós. De fet, s’espera que la sentència trigui tal i com va informar el mateix president del Tribunal que, a més, ha de respondre i argumentar, una munió de qüestions prèvies presentades tant per les defenses com per l’acusació del ministeri públic.

De fet, la fiscalia va demanar la suspensió del judici precisament esperant aquesta resolució sobre la segona recusació que va ser impulsada per Costa. En aquest marc, el joc de recusacions ha obligat a apartar dos togats i a fer mullar el ja expresident del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que va haver de decidir sobre dos recursos presentats en via administrativa per la manera en què es van triar els relleus dels magistrats recusats.