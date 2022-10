El TSJC reitera a Costa que torni al judici i podrà “fer ús de la darrera paraula”

El president de la sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Carlos Mir, ha tornat a demanar, aquesta vegada formalment, que l’expresident del Parlament, Josep Costa, torni a la sala. Ho ha fet a través d’una provisió aprofitant que aquest matí hi ha programada la darrera sessió de la vista oral del judici per desobediència greu als membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent.

Amb una provisió, emesa i notificada a les parts aquest matí, el tribunal assegura que “atès que el senyor Costa Rosselló va abandonar el dia d’ahir a la sala, i estant programat en el dia d’avui les declaracions dels acusats i la darrera paraula, se li reitera que pot comparèixer a la sessió d’avui a fer ús del seu dret de defensa”. Tot un escrit per deixar constància que és Costa qui ha decidit renunciar a l’assistència com acusat així com a tenir una advocat a sala, en tant que es defensa ell mateix, amb autodefensa.

La provisió del TSJC convidant a Costa tornar al judici

Una situació inèdita

La situació ha despertat inquietud dins el tribunal que a més de Mir, integren els magistrats Francisco Segura i Marta Pesqueira. De fet, van reconèixer públicament que mai s’havien trobat en una situació similar en més de 30 anys d’experiència. Tampoc les altres parts han trobat antecents. En tot cas, és una estratègia de defensa clara i evident. Costa va exposar les seves qüestions prèvies, que bàsicament incidia en la nul·litat d’actuacions. Un cop van ser rebutjades, va decidir abandonar la sala al·legant que es trobava en un “simulacre de judici”. En aquest marc, cal recordar que Costa ja no havia proposat cap pràctica de prova al tribunal.

Els magistrats van decidir també no nomenar cap advocat d’ofici, perquè hauria estat com tenir un “figurant” i seria una “burla”. Al capdavall, Costa va assistir a la primera sessió per tenir entrada al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, en defensar l’atac a la inviolabilitat parlamentària i la nul·litat d’actuacions per la mateixa admissió de la querella.