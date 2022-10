Costa defensa la plantada al TSJC perquè calia “cridar l’atenció”

L’exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, ha defensat la plantada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè calia “cridar l’atenció” sobre les “irregularitats” d’aquest judici a l’antiga Mesa del Parlament, acusada de desobediència. “Els vaig voler dir que fins aquí hem arribat”, ha explicat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio on ha insistit que “seria estrany” que la plantada al tribunal tingués conseqüències per a ell. Cal recordar que Costa és acusat i defensa, perquè és advocat i està encarregant-se del seu propi cas. Així, Costa ha explicat que la seva estratègia és arribar fins a Estrasburg per denunciar el judici farsa al TSJC, en el qual també estan acusats la resta de membres de l’anterior Mesa del Parlament, que s’enfronten a un delicte de desobediència.

El següent pas, ha dit Costa, és “esperar a que decideixin”. “Encara estic expectant sobre la decisió del tribunal. Encara tenen la possibilitat de rectificar i dictar una sentència d’acord amb el dret internacional i amb els drets humans”, ha dit l’exvicepresident del Parlament. En canvi, ha insistit, si mantenen la “línia que els marca el Tribunal Constitucional” portarà el seu cas al tribunal d’Estrasburg.

“Mai hauria arribat a l’acord de coalició”

Costa ha recordat que no és militant de Junts per Catalunya, pel que se li fa “complicat” posicionar-se sobre la consulta del partit a la militància sobre si s’ha de quedar al Govern o no. Aquesta consulta acaba aquest divendres a les 17 hores, i poc després es donaran els resultats de la militància. En aquest marc, Costa ha dit que no pot opinar perquè no és militant i perquè ell “mai hauria arribat a aquest acord de coalició” amb ERC. “No vaig recollir l’acta perquè molt em temia que tot acabaria com ha acabat”, ha conclòs l’exdiputat de Junts.