El president del tribunal: “És una cosa nova però continuem sense Costa”

Carlos Mir, el president del Tribunal que jutja els membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, se les ha tingut amb l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa. De fet, s’ha generat un problema de primer ordre, una paradoxa que posa en dubte la continuïtat de la vista oral. Costa ha abandonat la sala després que el tribunal hagi desestimat les qüestions prèvies de les defenses. Mir ha demanat “cortesia” i Costa li ha replicat que la “cortesia” la practiqui el tribunal que fins i tot el van fer “detenir il·legalment“. El fiscal del cas, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha carregat els neulers i ha titllat de maniobra “infantil”, “burda” i “simple” per evitar la celebració del judici. De fet, ha demanat una sanció per a Costa. El judici que ha entrat en paraules de Mir en “una situació nova”. De fet, amb enganxada o no, Costa ja tenia la intenció d’abandonar la sala si el judici continuava per denunciar precisament que el judici és una “farsa”.

Tot ha començat quan Mir ha anat per feina. Aquest matí, ha enllestit en deu minuts les qüestions prèvies plantejades en la sessió d’ahir per les defenses de Torrent, de l’exvicepresident Josep Costa, i els exsecretaris primer i tercer de la cambra, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. Totes van al·legar la inviolabilitat parlamentària, la presència de Vox com acusació popular, la manca de declaració en la instrucció d’una de les acusades en una de les dues meses, així com la nul·litat d’actuacions.

“Tot es veurà en sentència”, ha assegurat el magistrat que ha convidat als lletrats a formular protestes i així ho han fet. Costa ha replicat que només havia vingut per poder acabar les qüestions prèvies de cara la justícia europea i en veure que no s’acceptaven, ha decidit abandonar el que qualifica de “simulacre de judici”. “És una persecució política, d’un tribunal que està presidit per un retrat de monarquia delinqüent pugui ser imparcial sobre les seves decisions sobre els indepedentistes”, ha afegit Costa. El judici després que el tribunal hagi deliberat ha decidit continuar la vista i, “si vol Costa, té les portes obertes per si vol venir”. Una decisió absolutament inèdita.

El fiscal demana càstigar Costa i les defenses li fan costa

L’atzucac està servit, perquè Costa exercia la seva autodefensa i ara el Tribunal dirimeix si pot continuar el judici sense un advocat que el representi. Andreu Van den Eyende ha sortit en defensa de Costa i s’ha enfrontat a Fiscalia i Vox i ha demanat al Tribunal que prengui la decisió que pertoqui d’acord amb dret i deixi estar el “soroll” de les acusacions de Fiscalia i Vox. Totes les defenses han fet costat a l’estratègia de Costa. “Res a dir sobre l’estratègia de defensa d’un company”, han convingut.

“Mai ens posarem en l’estratègia de defensa d’un company”, han assenyat amb un to dur cap a les paraules del ministeri fiscal, que ahir i avui ha argüit més motius polítics que no pas la defensa. Fins i tot, ahir posava en dubte la imparcialitat del tribunal advertint-lo que no li permetrà que aquest judici sigui una de les peces de la famosa “desjudicialització” entre el govern de l’Estat i la Generalitat. El fiscal fins i tot ha proposat que alguna de les altres defenses assumeixi la de Costa per tal de poder celebrar el judici, un fet al que han renunciat.

L’afer que Costa sigui el seu mateix advocat genera una paradoxa insuportable i infernal pel Tribunal perquè pot celebrar la vista sense la presència d’un acusat, però no sense advocat. Tampoc puc jutjar per separat als seus membres, perquè, precisament, aquest matí, el Tribunal defensava la “connexió” de tots els encausats en la mateixa vista. Un argument utilitzat per tombar una de les qüestions prèvies d’Adriana Delgado, que a·legava que en una de les Meses no hi era.

Mir li ha pregat que tornés a la sala. Costa, però, a peu dret i fora del recinte de sala, davant la bancada del públic, s’hi ha negat al·legant que ell era el seu advocat i decidia de no participar en la farsa d’aquest judici. És més, que renunciava a un advocat d’ofici que el tribunal podria designar ad cautelam. Mir ha demanat el posicionament de les parts per tal d’aclarir la situació. Costa ha abandonat el Palau de Justícia i el Tribunal ha suspès la vista per decidir què fer amb la seva continuïtat. El judici ha decidir si van cometre una desobediència greu del 410 del Codi Penal pel que es demanen multes i inhabilitacions.

El judici continua

“Ens trobem en una situació nova”, ha advertit el magistrat Mir que s’ho ha agafat amb certa filosofia. Segons ha explicat, la deliberació s’ha basat en l’article 682 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, permet fer la vista sense la presència de l’acusat però no diu res del lletrat, tot i que l’article 6 de Conveni de Drets Humans no ho permet. Mir ha recordat que Costa s’ha oposat a un advocat d’ofici i no en poden nomenar cap perquè no “servirà de res” i farà com un “figurant” i això suposaria una “burla a la defensa material”.

Tot i això han decidit continuar el judici sense Costa i “sense perjudici, que en qualsevol moment pugui tornar”. “No veu clar nomenar un advocat d’ofici sense que l’acusat vulgui, no ho veiem”, ha insistit en nom del tribunal. Continua, doncs, el judici sense Costa. El fiscal ha estat apunt d’aturar de nou el judici en “haver-li arribat que una de les magistrades de la sala 77 que va decidir l’admissió de la querella també havia estat en les deliberacions del tribunal”. Un fet que obligaria a la nul·litat d’actuacions. El president del tribunal ha negat les acusacions i ha informat que la magistrada només havia passat a “saludar”.