El TSJC claudica i retira l’advocat d’ofici imposat a Josep Costa

Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet marxa enrere. Aquest matí, ha comunicat a les parts que revoca la decisió de nomenar-li un advocat d’ofici a Josep Costa en previsió que no assisteixi a la vista oral prevista pel cinc, sis i set d’Octubre. En una resolució dictada avui, els magistrats han decidit recular i han comunicat al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que deixen sense efecte el nomenament del lletrat Toni Fitó.

La resolució, molt breu, arriba després de les crítiques i d’un moviment intern dins el Col·legi de Barcelona. De fet, ahir a la tarda un bon gruix d’advocats i entitats jurídiques diverses van signar un comunicat intern amb què retreien la designa realitzada per part del deganat. Per altra banda, Costa va interposar el recurs contra de la decisió dels magistrats i paral·lelament va demanar empara al Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, que és la seva entitat de referència.

Una polèmica estratègica

El moviment del TSJC preveient una suposada estratègia de defensa de Costa va propiciar una batibull processal prou sonor. Per una banda, el recurs de súplica a la decisió, però per altra banda, la sorpresa del lletrat designat. Tant és així que Fitó es va reunir amb el deganat per poder aclarir la situació. Així recordava que Costa ja tenia advocat, feia dies que havia comunicat al Tribunal que portava la seva defensa i així ho constatava el constant teva i meva de recusacions i recursos. Per altra banda, calia demanar la vènia i, a més, en darrera instància qui abonava la factura si Costa mai no ha demanat cap advocat d’ofici.

La resposta del Col·legi va ser que no podien fer altra cosa que designar, perquè així s’ha de fer quan es rep un ofici d’un tribunal. De fet, l’ICAB recorda que són una corporació de dret públic que garanteix l’assistència lletrada a la ciutadania. En definitiva, que no poden entrar a valorar les causes d’una resolució per la que es demana una assistència lletrada. Quan arriba la petició, es trasllada al sistema i informàticament i aleatòria, es tria un dels 3.500 advocats d’ofici que es troben de torn. Fonts de l’ICAB entenen que amb la resolució s’ha fet el que tocava resoldre’s en seu judicial.

Amb aquesta resolució Costa s’apunta un altra victòria en el procés judicial contra els membres independentistes de la Mesa que presidia Roger Torrent. Un judici per desobediència on també estan processats l’exsecretari Eusebi Campdepadrós i l’exsecretària de la Mesa, Adriana Delgado.