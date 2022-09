L’Audiència Nacional admet la demanda de Costa i Torra pel cas Pegasus

L’Audiència Nacional ha admès a tràmit la demanda presentada per l’expresident Quim Torra i l’ex vicepresident del Parlament, Josep Costa, contra el govern espanyol per l’espionatge amb l’ús del malware israelià Pegasus. Els advocats de Torra i Costa assenyalen que aquest és “un pas més en el camí” per aconseguir que es condemni l’Estat espanyol per haver vulnerat els drets fonamentals dels demandants i d’una seixantena més d’independentistes. Ara el ministeri de Defensa té cinc dies per aportar tota la documentació que exigeix la demanda.

Torra i Costa denuncien en aquesta demanda el govern espanyol per la “intervenció, escolta, sostracció, recopilació, tractament, ús, difusió i emmagatzematge de la informació i les seves comunicacions”. També inclouen en la demanda haver estat espiats “indirectament” a través dels dispositius mòbils dels seus companys, col·laboradors o coneguts dins les institucions de Catalunya. Finalment aquesta demanda l’enfrontarà el ministeri de Defensa perquè la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat van al·legar al juny que les funcions d’espionatge depenien d’aquest ministeri en concret.

El “segrest” de les comunicacions de Torra i Costa, sense base legal

Segons els advocats de Torra i Costa el govern espanyol va fer una “intervenció massiva” dels mòbils de càrrecs públics independentistes a través del CNI que actua “d’acord amb els objectius d’intel·ligència definits pel govern”. Per a Torra i Costa la via judicial és la “prevista davant de les actuacions de l’administració que no tinguin la cobertura jurídica i lesionin drets fonamentals” pel que han interposat un contenciós que ha estat admès a tràmit. “El segrest de totes les comunicacions i tota la informació dels seus mòbils no té cap base legal ni cobertura judicial”, recorden abans d’afegir que si hi hagués autorització “seria igualment il·legal per la manca de les garanties democràtiques mínimes”.

Actualment la defensa de Torra i Costa ha presentat o té previst presentar les següents demandes: