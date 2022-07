Un jutjat barceloní podria investigar l’espionatge a l’ANC del cas Pegasus

El Jutjat d’Instrucció número 23 de Barcelona estudiarà la possibilitat d’investigar l’espionatge a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb el programa Pegasus. El magistrat ha decidit admetre a tràmit la querella presentada per l’entitat per una presumpta vulneració de la intimitat, del dret a associació i dels drets fonamentals. Aquest pas és essencial per poder obrir una investigació judicial al respecte que permeti derivar responsabilitats del Catalangate. L’ANC denuncia que es va espiar il·legalment als seus expresidents, Elisenda Paluzie i Jordi Sànchez.

En un comunicat de la mateixa associació aquest divendres, s’ha pogut saber que la petició de l’ANC per investigar el cas Pegasus es podria dur a tràmit des d’un dels jutjats de la capital catalana. En concret, l’ANC denuncia que s’hauria utilitzat el programa Pegasus de l’empresa israeliana NSO per espiar il·legalment als expresidents de l’entitat Paluzie i Sànchez entre el 2017 i el 2020, entre d’altres afectats, on també hi haurien tres persones més vinculades a l’organització catalana.

Jordi Sànchez / ACN

Segons ha apuntat l’ANC l’objectiu de la querella presentada és poder “obrir diligències judicials per esbrinar qui hi ha al darrere d’aquests fets delictius”. En aquest sentit, l’advocat de l’entitat, Toni Abat i Ninet, ha remarcat que els autors d’aquest presumpte espionatge “haurien de ser membres dels poders públics de l’Estat” tenint en compte “els fets i l’interès polític que generen” Paluzie i Sànchez. Així doncs, des de l’ANC segueixen defensant la tesi de que membres del govern espanyol haurien estat els qui haurien encarregat les tasques d’espionatge.

Per ser més precisos l’ANC ha assenyalat que darrera aquest espionatge hi podrien haver membres del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) o agents del Cos Nacional de Policia (CNP) o de la Guàrdia Civil. Tot i això, caldrà veure si el jutjat de Barcelona acaba per investigar el cas i acabar trobant els culpables d’aquesta xarxa d’espionatge que ha afectat a bona part de polítics independentistes o persones vinculades amb el Procés i altres causes.