L’Audiència Nacional ordena desclassificar documents en la causa Pegasus

Nova passa endavant en la investigació de l’espionatge amb Pegasus a membres de l’executiu espanyol de Pedro Sánchez. El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que instrueix la investigació, ha emès una nova resolució amb què ordena la desclassificació de documents reservats i secrets que tinguin a veure amb el sistema d’interceptació. A més, ha acordat prendre declaració com a testimonis al ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, i de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI).

La nova resolució s’incorpora a un sumari on no s’ha permès la personació de la Generalitat de Catalunya com a perjudicada ni com acusació particular. En canvi si ha permès la personació de l’Associació per a la Prevenció i Estudi de Delictes, Abusos i Negligències en Informàtica i Comunicacions Avançades (APEDANICA). La decisió del magistrat titular del jutjat Central d’Instrucció 4 de l’Audiència Nacional es fonamenta en la declaració que va prendre a l’exdirectora del CNI, Paz Esteban sobre l’ús d’aquesta tecnologia.

Desclassificació general

Calama no s’està per brocs i ha acordat dirigir el corresponent suplicatori al consell de ministres a fi i efecte que desclassifiqui els “assumptes, actes, documents, informacions, dades i objectes, declarats secrets o reservats i que es puguin veure afectats pels testimonis esmentats”. Tot plegat sobre el protocol de la llei de Secrets Oficials.

El magistrat vol unir aquestes diligències amb el contingut de les declaracions testificals de l’exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionari d’aquest organisme número 7613 -que va signar els informes preliminars annexos a les denúncies de l’Advocacia de l’Estat- i del ministre de la de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños.

La causa només investiga la infecció dels mòbils de tots dos, del president del Govern , Pedro Sánchez, i del titular d’Agricultura, Luis Planas, amb l’eina informàtica Pegasus. De fet, l’Audiència Nacional ha tallat qualsevol perquisió de les víctimes del catalangate, amb Pegasus que va destapar CitizenLab. En tot cas, els líders polítics, advocats i periodistes espiats amb aquest sistema invasiu es troben repartits en diversos jutjats d’Instrucció.