L’AN admet una altra acusació popular en la causa per l’escàndol de Pegasus

L’Audiència Nacional ha admès una nova personació en la causa per l’espionatge amb el programari maliciós Pegasus en aquest cas al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a tres dels seus ministres. Ha estat el magistrat de l’AN José Luis Calama qui ha admès aquesta personació com a acusació popular. Concretament el jutge ha acceptat la petició de l’Associació per a la Prevenció i Estudi de Delictes, Abusos i Negligències en Informàtica i Comunicacions Avançades (APEDANICA). La fiscalia s’hi havia oposat formalment perquè creu que aquesta entitat no té un interès legítim en la causa i considera que pot ser perjudicial per al desenvolupament del procediment en un delicte que afecta la intimitat de les persones.

Pel contrari, Calama ha argumentat en el moment d’acceptar la personació que el cas afecta els interessos generals de la societat, pel que és adient que es personin en la causa. Tot i així, el magistrat Calama ha deixat clar que “s’expurgarà” de la documentació a la qual pugui tenir accés l’acusació popular qualsevol informació que faci referència a la vida íntima de qualsevol persona, a la seguretat de l’Estat o qualsevol altre tipus d’informació irrellevant per a la causa.

Aquest jutge ja va admetre la personació de l’Associació de Juristes Europeus Pro Lege com a acusació popular en aquesta causa que s’ha obert a l’Audiència Nacional per l’escàndol de Pegasus, en aquest cas, amb l’espionatge al president espanyol i alguns ministres.

Aquesta setmana s’ha admès la primera querella contra NSO

Justament aquest dijous el jutjat d’instrucció número 24 de Barcelona ha admès a tràmit una querella presentada per l’advocat Andreu Van den Eynde contra l’empresa israeliana propietària del programari Pegasus, NSO. Aquesta és la primera querella admesa a tràmit per un jutge contra aquesta empresa que en principi només ven el programari maliciós a Estats. La jutgessa que l’ha acceptat ha argumentat que l’empresa podria “contribuir voluntàriament i conscient a la verificació de la infecció, accés i extracció d’informació” dels dispositius d’aquest advocat, un dels encarregats de la defensa dels líders del Procés.