La querella de Boye per l’espionatge amb Pegasus, admesa a tràmit

La querella que va interposar l’advocat Gonzalo Boye per l’espionatge amb el malware israelià Pegasus ja ha estat admesa a tràmit, tot i que parcialment. Així es desprèn de l’escrit del jutjat d’instrucció número 29 de Madrid al qual ha tingut accés aquest diari. La jutgessa l’ha admesa parcialment perquè ha desestimat la part de la denúncia adreçada a persones físiques i jurídiques contra les quals Boye demanava investigació, Niv Karmi, Omri Lavie i Shalev Hulio i NSO Group Technologies, OSY Technologies i Q Cyber Technologies. El que sí que ha admès és la querella per conculcació del dret a la intimitat i secret dels missatges de l’advocat de Carles Puigdemont “per part d’altres que hauran de ser individualitzats al llarg de la investigació”.

El pròxim 20 de juliol hi ha prevista una compareixença perquè Boye aporti tots els terminals presumptament espiats. Segons un informe de Citizen Lab entre el gener i el maig del 2020 Boye va patir 18 atacs amb Pegasus. En el text de la querella l’advocat va incloure aquest informe i va demanar que s’investigués la responsabilitat d’aquestes persones físiques i jurídiques en l’espionatge amb Pegasus.

La jutgessa segueix el criteri de la Fiscalia i l’admet parcialment

Pel que fa a la Fiscalia, va demanar que no s’admetès a tràmit perquè no hi havia “cap element objectiu” per implicar aquestes persones en el cas. El ministeri públic sí que reclamava que s’admetès la querella per la part de la possible conculcació del dret a la intimitat i el secret de les comunicacions de l’advocat. Aquest és el criteri que finalment ha adoptat la jutgessa Cristina Díaz a la resolució.

Díaz també demana a Boye que entregui els telèfons que hagin estat suposadament espiats entre el gener i el maig del 2020 i del 30 d’octubre del 2020 a una data indeterminada per tal que siguin analitzats pel Grup 25 de la Brigada de Policia Judicial de la Policia Nacional. Aquest grup haurà d’elaborar un informe sobre la “realitat i constatació de les intromissions” i poder determinar els “possibles indicis que puguin ser rellevants per a la identificació dels autors”.