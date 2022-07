El Parlament desencalla la comissió d’investigació del cas Pegasus

El Parlament de Catalunya ha activat aquest dijous la creació d’una comissió d’investigació sobre el cas Pegasus i el ciberespionatge a independentistes. La Junta de Portaveus ha aprovat la proposta perquè la republicana Meritxell Serret sigui la presidenta de la comissió. Aquesta comissió havia estat setmanes encallada, un fet que la CUP va denunciar assegurant que ERC i JxCat l’entorpien. Fonts parlamentàries han indicat, però, que no hi ha cap problema i que la proposta aprovada en Junta anirà a la Mesa del Parlament perquè s’aprovi i es constitueixi la comissió.

El cas Pegasus interessa al Parlament perquè diversos dels afectats han estat o són encara diputats de la cambra. La Mesa va acordar a més que el Parlament es personi a les actuacions judicials relacionades amb la denúncia que va fer la cambra, el maig passat, sobre el programa d’espionatge Pegasus. Així ho va avalar per majoria l’òrgan en una reunió extraordinària setmanes enrere. La Mesa també va acordar interposar un recurs al jutjat d’instrucció 32 de Barcelona, contra la interlocutòria del 20 de juny. El Parlament vol defensar que és part afectada per Pegasus i demanarà al jutge que continuï amb les diligències obertes. La cambra també considera que és part afectada perquè el possible accés a dispositius mòbils dels diputats, alguns dels quals són propietat del Parlament, podria haver suposat l’accés al sistema de comunicacions de la cambra.

Una denúncia del Parlament als jutjats pel cas Pegasus

El Parlament va presentar, el 16 de maig passat, una denúncia als jutjats per aquests fets, en què sol·licita que s’incoïn les diligències judicials corresponents per investigar els fets. La denúncia, que signava la presidenta de la cambra, Laura Borràs, es va presentar després que el 27 d’abril acordés la presentació d’una denúncia.

Pegasus forma part de les qüestions que el Govern vol abordar amb el govern espanyol a la taula de diàleg. JxCat considera que la taula de diàleg no s’hauria de reactivar fins que la Moncloa no permeti la creació d’una comissió d’investigació sobre Pegasus al Congrés dels Diputats.