L’Eurocambra no visitarà Espanya per investigar el cas Pegasus

El comitè de l’Eurocambra que investiga l’espionatge amb Pegasus a la Unió Europea (UE) inicia aquest dilluns les visites als estats afectats. De moment, Espanya no està inclosa en la llista, però no està del tot descartat que s’hi faci una visita.

Després d’assabentar-se dels casos d’espionatge a l’estat espanyol, els coordinadors del comitè van plantejar-se fer una visita a Espanya, però es va descartar per qüestions de calendari, tot i que només n’hi havia quatre acordades i hi havia temps per una cinquena.

Espanya no ha estat mai entre les prinicipals prioritats dels populars i socialdemòcrates, però sí de grups com els Verds o l’Esquerra. En cas que s’ampliï el mandat del comitè, que inicialment és d’un any, es podria incloure una visita a l’Estat. Així doncs, la missió a Espanya no està completament descartada.

Inici de les missions

Abans de les missions als països el comitè ha celebrat diverses sessions per discutir sobre el cas, en les quals s’ha inclòs una exclusiva per Espanya. En aquestes han parlat principalment experts en ciberseguretat, drets digitals, privacitat i protecció de dades. També hi han participat representants de les grans tecnològiques, com Google, Meta o Microsoft, i d’NSO, empresa propietària de Pegasus.

La primera missió europarlamentària es fa avui a Israel, país d’on és l’NSO, i s’allargarà fins dimecres. Posteriorment, hi ha programades les visites a Hongria i Polònia –països que han admès la compra del programari d’espionatge i pels quals es va crear inicialment el comitè–, i, finalment, als Estats Units.

Comissió del Parlament Europeu sobre el cas Pegasus / Natàlia Segura

Visita a Israel

La delegació del comitè que visita Israel està formada per nou eurodiputats de tots els grups parlamentaris i està encapçalada pel president del comitè, Jeroen Lenaers. També forment part de l’equip l’eurodiputada d’ERC Diana Riba, afectada per l’espionatge, i l’eurodiputat del PP Juan Ignacio Zoido.

Els eurodiputats es reuniran a Jerusalem i Tel Aviv amb polítics, autoritats i experts en ciberseguretat, programes espia i drets fonamentals. Durant la missió també es trobaran amb membres del parlament israelià i del govern del país, així com amb el director general d’NSO, Shalev Hulio.