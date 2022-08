La policia de l’Audiència Nacional ha ‘supervisat’ la salut de Villarejo

El comissari jubilat i un dels principals integrants de la policia patriòtica, José Manuel Villarejo, haurà de passar pel metge forense el proper 1 de setembre, per avaluar el seu estat de salut arran de l’ictus que va patir fa dos mesos. Així ho ha decidit la sala quarta de l’Audiència Nacional en el marc del judici de tres peces separades de la causa Tàndem. La diligència amb què cita el comissari, a la que ha tingut accés El Món, conté una sorpresa que no ha passat per alt a la defensa. En concret, que el tribunal va ordenar a la Unitat de la Policia Judicial de l’Audiència Nacional fer “seguiments” al comissari per constatar si estava o no malalt. Un seguiment a un encausat en llibertat provisional.

De fet, les conseqüències de l’ictus de Villarejo han estat un maldecap pel tribunal. En aquest sentit, ara fa una setmana el metge forense titular i de guàrdia, emetia un encès informe criticant que l’haguessin enviat a Boadilla del Monte (Madrid) a constatar l’estat de salut del comissari. Lamentava la pèrdua de temps i recursos quan, abans de reiniciar el judici -el cinc de setembre- el mateix comissari podria haver anat a l’avaluació mèdica pel seu propi peu.

Part de la diligència on ordena suspendre la vigilàcnia policial a Villarejo/Quico Sallés

“Seguiment sense efectes”

La diligència judicial, del passat 23 d’agost i comunicada ahir, acusa rebut de l’informe forense del passat 22 d’agost i cita al comissari per 1 de setembre a la clínica de l’Audiència Nacional, per tal de ser reconegut. És a dir, quatre dies abans de reiniciar la vista que encara la recta final amb els informes i les conclusions de totes les parts. Segons el resultat de la revisió mèdica, el tram final de la vista oral es podria posposar unes setmanes. En aquest sentit, fonts jurídiques apunten a El Món que “la possibilitat que la pressa del tribunal per enllestir el judici és proporcional a les ganes de tornar engarjolar el comissari”

El tribunal també fa constar l’informe de la poderosa Unitat de la Policia Judicial de l’Audiència Nacional (UPJAN) sobre els “seguiments realitzats al senyor Villarejo respecte la seva malaltia” i que ara el tribunal deixa “sense efecte”. Aquesta decisió i aquest informe ha fet posar el crit al cel a la defensa del comissari. Per una banda, considera una vulneració dels seus drets com acusats que en llibertat provisional sigui sotmès a una “especial vigilància”. I, per altre costat, critiquen les mateixes fonts que aquesta “vigilància es fonamenti en comprovar si està malalt o no, com si un oficial de policia pogués emetre una informació d’aquesta mena”.