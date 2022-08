El forense s’empipa amb l’Audiència Nacional per l’ictus de Villarejo

El forense Vidal Santos, adscrit al servei de l’Audiència Nacional, s’ha empipat, i molt, amb el tribunal que jutja el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Tot pel reconeixement mèdic del policia quan altres metges havien certificat que havia patit una crisi isquèmica en ple mes d’agost i amb els efectius mèdics sota mínims. Així es desprèn d’un informe mèdic forense del passat 11 d’agost, al que ha tingut accés El Món. Un document on el metge carrega sense manies contra el tribunal que jutja el comissari per tres peces separades de la causa Tàndem per ordenar el seu desplaçament a comprovar si el comissari havia patit una “crisi isquèmica”.

L’informe constata que la paràlisi que va patir Villarejo va ser el passat 6 de juliol i que el terme de recuperació mig es determina entre els tres i sis mesos. Així mateix, el tractament contra el dolor i la visió doble no l’impedirà assistir a “l’Institut de Medicina Legal per a la seva exploració i aportació de nova documentació mèdica”, a partir del tercer mes. Això sí, no determina res sobre si podrà participar del judici oral previst de reiniciar-se el cinc de setembre.

La reunió amb la magistrada

El forense retreu a la presidenta del Tribunal, Ángeles Murillo, que el va citar al seu despatx “per comunicar-li verbalment l’ordre” de visitar Villarejo per comprovar el seu estat de salut de cara el reinici del judici el 5 de setembre vinent. “Li vaig manifestar que el seu manament es portaria terme semore i quan fos possible perquè dels cinc metges que configuren la plantilla de l’Institut de Medicina legal, tres estan de baixa i dos de vacances”. De fet, li recorda a la magistrada que el mes d’agost és inhàbil.

En aquest sentit, el metge li remarca a Murillo que la “funció essencial de l’únic metge que hi ha el mes d’agost és el servei de guàrdia”. “L’horari per acudir al domicili del senyor Villarejo hauria de ser en horari normal del jutjat i suposaria abandonar les instal·lacions del servei de guàrdia per un afer aliè a la guàrdia, declinant qualsevol responsabilitat si durant l’absència del metge forense es produís alguna incidència urgent en el servei de guàrdia”.

“No ho entenem”

“Sense entrar a qüestionar les motivacions de la sala pel reconeixement periòdic i en el domicili del senyor Villarejo, des d’un punt de vista exclusivament metge i legal no entenem la motivació donat que se’ns ha facilitat prou informació mèdica sobre la patologia del senyor Villarejo per poder informar, en el mes d’agost que és inhàbil a efectes processals i el que es pretèn és que s’emeti un infome final el Primer de Setembre, a fi de determinar si podrà assistir al judici el dia cinc”, rondina el metge. Així mateix, li retreu que el fes anar acompanyat d’un guàrdia Civil a la residència de Villarejo, que hagués “d’anar per un camí de terra” i que ningú respongués l’interfon.

Així el metge li recrimina a la presidenta del tribunal que li faci fer ara el reconeixement i no els dies previs al judici, tan a les instal·lacions de la medicina forense com al seu domicili. En aquest marc, però, el metge informa que si bé Villarejo ha tingut una crisi isquèmica, com la que va patir el 2021, el seu pronòstic pot ser bo com ho és en el 70% dels casos. En definitiva, el metge preveu una recuperació entre tres i sis mesos, i que amb analgèsics i un pegat a l’ull podrà assistir, com a mínim, a reconeixement a la consulta.