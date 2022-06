Villarejo té un “accident vascular cerebral” i prega suspendre el judici

El comissari d’intel·ligència jubilat del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo, ha patit un “accident vascular cerebral amb parèsia que li afecta a la vista amb una greu cefàlea”. Una simptomatologia que va començar a detectar el passat 24 de juny, i que finalment,va comportar el seu ingrés per urgències el passat 26 de juny. Una lesió que ha obligat a la seva defensa a demanar la suspensió del judici, que ja entrava en la recta final, els propers 12,13 i 14 de juliol, per les tres peces separades del cas Tàndem que es jutgen a l’Audiència Nacional.

De fet, Villarejo ha actuat com a codefensor durant tot el llarg judici, i a la vista de la simptomatologia, els metges indiquen “repòs relatiu i es contraindica qualsevol situació emocional o d’esforç significatiu durant un període de tres mesos i sempre segons l’evolució clínica”. Per això, l’advocat de Villarejo ha demanat al tribunal el reconeixement del metge forense per tal de procedir a valorar la situació del seu estat de salut per tal que la sala decideixi si és prou justificat la suspensió de la vista.

Recta final del judici

Segons un escrit presentat a l’Audiència Nacional, per part del seu lletrat i al que ha tingut accés El Món, es recorda que les sessions pendents de celebrar estan programades pels propers dies 11, 12, 13 i 14 de juliol. Serà aleshores quan comenci el torn de les defenses per elevar a “definitives les qualificacions avaluant les àmplies conclusions definitives de les acusacions sense que l’enjudiciat, que també exerceix de codefensor, es trobi en les necessàries condicions de salut”. En aquest sentit, l’escrit assenyala que “en aquestes dates properes, per estar físicament present a la seu del tribunal com era la seva voluntat ni tampoc en condicions de col·laborar en la seva pròpia defensa i tenint a més en compte la importància d’aquestes sessions en les que es produirà el transcendent tràmit d’informes de les acusacions i defenses, cosa que també té el seu reflex al ple exercici del seu dret a la darrera paraula”.

No és el primer cas d’aquestes característiques que pateix aquest judici. Un dels grans encartats, el comissari Enrique García Castaño, alies “El Gordo”, també va patir un ictus just després de Setmana Santa i encara rau ingressat en un hospital sense mobilitat.

