El govern espanyol s’ofereix per investigar els àudios de Villarejo

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que l’actual govern espanyol ha ofert a l’Audiència Nacional tota la informació que se li ha requerit sobre l’Operació Catalunya que va impulsar el govern de Mariano Rajoy i El Món ha pogut publicar-ne àudios. El president de l’executiu estatal ha responsabilitzat el PP de l’operació contra el procès independentista i ha afirmat que “hauria de demanar perdò” per aquest afer. “No l’he vist assumint responsabilitats polítiques per la instrumentalització d’institucions públiques i aparells de l’Estat”, ha dit en una entrevista a La Vanguardia.

Alhora, el president espanyol s’ha lamentat que Junts per Catalunya no formi part de la taula de diàleg entre l’executiu espanyol i el català, ja que l’any passat només hi van anar membres d’Esquerra, després que els socialistes vetessin els membres proposats de Junts. També ha expressat que vol reunir la mesa quan abans millor, ja que creu que és la única solució per afrontar el conflicte.

Sense majoria per reformar el codi penal

Sobre la reforma del codi penal per reformar el delicte de sedició, Sánchez creu que no té la majoria al Congrés per tirar-la endavant, tot i admetre que cal una renovació i una modernització en alguns punts del codi.

El president espanyol també ha admès que la inversió pressupostària per a Catalunya podria ser millorable i ha volgut anunciar que “millorarà”. Ha culpat al confinament per la covid-19 a aquesta manca d’inversió, així com a la guerra d’Ucraïna, mentre que s’ha excusat amb el rescat de les autopistes radials de la inversió de més del 100% a la Comunitat de Madrid. “Puc dir que en aquest primer trimestre del 2022 hem augmentat en més d’un 60% l’execució pressupostària”, ha anunciat.

Rellançament del Midcat

Sánchez ha explicat també que es reobrirà i rellançarà el Midcat i que serà compatible en un pròxim futur amb el transport d’hidrogen verd. L’objectiu és connectar França i Espanya a través del gas, en una construcció que partiria d’Hostalric.