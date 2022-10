Lesmes s’afegeix a l’ofensiva contra Josep Costa

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidit tombar les recusacions contra els membres de la seva direcció interposades per l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa. De fet, el ple del passat dijous va decidir inadmetre les recusacions i avalar la crida de magistrats que va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per intentar assegurar el judici a la Mesa de Torrent. A més, el ple també ha decidit tombar el recurs d’alçada que el mateix Costa va registrar per la crida que el mateix TSJC va fer per tal de completar el mateix tribunal.

Josep Costa en una imatge davant del TSJC/EP

La maniobra del Ple del CGPJ que presideix Carlos Lesmes vol aturar la sagnia de recusacions que Costa ha anat guanyant. De fet, l’estratègia de l’exvicepresident del Parlament ha foragitat el mateix president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos. Ara bé, el ministeri fiscal ha sortit al rescat de Ramos presentant un incident de nul·litat contra la seva recusació que encara s’ha de decidir. Una decisió que estranya perquè si bé la vista està prevista per aquest dimecres, les parts encara tenen deu dies per dir-hi la seva. És a dir, encara tenen gairebé una setmana més per posicionar-se.

L’acord del CGPJ que determina tancar la porta a les recusacions de Costa/QS

Inadmissió i punt

Segons el certificat del ple del Consell, al que ha tingut accés El Món, s’han inadmès les recusacions presentades per Costa contra l’acord de 7 de juliol passat de la sala de govern del TSJC per la que es cridava a completar el tribunal. L’origen de la recusació és que un cop apartat el magistrat Barrientos va presentar un acord de Sala que ell mateix presideix on proposava una terna de “jutges voluntaris” per a la seva substitució. El fet que un magistrat apartat proposi els seus mateixos substituts va esperonar Costa a personar-se en el procediment. Com a solució va presentar un recurs d’alçada contra l’acord de sala que proposava els substituts. La resolució és tan clara que ni tant sols aporta cap argumentació jurídica que permeti recórrer-la.

Únicament que el ple reunit dijous passat ha pres la decisió de tancar la porta a les expectatives de Costa. Curiosament, la decisió s’havia de prendre fa una setmana però es va posposar. L’argument de Costa és que els integrants del ple que va recusar Així s’haurien d’apartar de la decisió de triar una terna Carlos Lesmes, Mar Cabrejas Guijarro, Juan Martínez Moya, Rafael Mazo Muelas, Álvaro Cuesta Martínez, Nuria Abad Díaz i Pilar Sepúlveda García de la Torre. Costa recorda que tots ells van signar una declaració contra l’aleshores president del Parlament, Roger Torrent, per condemnar les seves paraules al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Una declaració emesa en dissabte i que, per altra banda, va ser sobre un acte que ha servit per apartar del judici el mateix Barrientos.