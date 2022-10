Òmnium presenta un recurs al TSJC contra la imposició del 25% a Canet

Òmnium Cultural ha presentat aquest dilluns un recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra les mesures cautelars que s’estan imposant a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar i que fan que des d’aquest dilluns torni a aplicar-se un 25% de castellà a les aules. “El TSJC no actua com un tribunal objectiu, sinó com un activista en contra del català, modificant el model lingüístic del país contradient les seves pròpies decisions i arguments”, ha lamentat el president d’Òmnium, Xavier Antich. El TSJC ha tornat a imposar la sentència del 25% en aquesta escola sense tenir cap resposta per part del Tribunal Constitucional, que està examinant la normativa catalana que prohibeix percentatges en l’educació.

“El model educatiu no el decideixen els tribunals, som davant d’una intromissió intolerable i injustificada que no respon a motius pedagògics i és impròpia de societats democràtiques”, ha reblat Antich abans de recordar que el TSJC està contradient la normativa vigent a Catalunya i “la seva pròpia jurisprudència”. També ha dit que el tribunal està vulnerant la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries que va signar l’Estat espanyol i ha denunciat que el tribunal no es pot basar en el dret individual dels progenitors a escollir la llengua amb què s’educa els nens perquè això no és un dret.

Un grup de famílies espera l’obertura de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar / ACN

Així, en aquest marc, Òmnium ha exigit al Govern que trobi “de forma urgent” una fórmula que permeti defensar “de forma efectiva” el model d’escola catalana i no permeti les “ingerències constants” dels tribunals espanyols. Antich ha recordat que aquests tribunals “ataquen directament un consens de país i una eina de cohesió per fracturar la societat”.

Els pares del Turó del Drac denuncien la imposició del tribunal

Els pares dels nens de l’escola Turó del Drac que han hagut de tornar a estudiar un 25% de les hores en castellà han denunciat la situació amb una piulada a Twitter. “Acabem de deixar els nostres fills i filles a l’escola El Turó del Drac, de Canet de Mar, i avui és el primer dia del curs en que es tornarà a aplicar les mesures cautelars del 25% per ordre dels tribunals, per imposició judicial”, denuncien. Volen mostrar la seva “indignació i rebuig” de forma contundent a la decisió dels tribunals espanyols que “volen dictar com es parla a les aules de Catalunya, sense cap criteri social ni pedagògic i anul·lant el projecte lingüístic escollit per les famílies a l’entrar en aquesta l’escola”.

“No ens aturarem en la defensa de l’escola catalana, inclusiva i cohesionadora, ni en la defensa del model d’immersió lingüística!”, han avisat en una piulada aquest dilluns al matí.