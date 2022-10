Òmnium Cultural inaugura una nova seu a l’Alguer

Òmnium Cultural obre la seva nova seu a l’Alguer. En el marc del 30 aniversari de l’entitat al municipi de la illa de Sardenya, la inauguració del local ha comptat amb una ampla representació de la Junta Nacional, amb la destacada presència del president Xavier Antich. L’objectiu de l’aterratge, expliquen, és “defensar i promoure la llengua i la cultura catalanes per enfortir-nos col·lectivament”.

Òmnium de l’Alguer ha estat una peça essencial, destaquen des de l’associació en la lluita per la certficació de l’alguerés al Consell d’Europa. El reconeixement d’Antich va acompanyat, però, d’un nou horitzó: “volem avançar cap al ple reconeixement oficial i, sobretot, cap al màxim ús social”, ha proposat el president. En aquest sentit, ha destacat la feina col·lectiva dels membres a l’Alguer per recuperar els cursos de català o crear i difondre continguts que fomentin el seu ús.

La nova seu ocupa la planta baixa d’un cèntric edifici de la ciutat. L’objectiu és establir-hi “l’epicentre de l’activitat i projectes de la secció local de l’entitat” i el principal motor de difusió del català a territori sard. Així, acollirà sessions formatives, conferències i reunions que fomentin l’ús del català i promocionin la tasca d’Òmnium per augmentar la massa social. “Calen més socis, que ens vinguin a veure, que ens donin idees”, ha afegit el president d’Òmnium Cultural de l’Alguer, Stefano Campus.

Xavier Antich i Stefano Campus a la inauguració de la nova seu de l’Alguer / Òmnium

Noves activitats

L’establiment de la nova seu va acompanyat d’un conveni entre Òmnium i la seva secció al municipi sard per ampliar la seva activitat de difusió del català. Antich, en aquest sentit, anuncia més aliances per “garantir la presència del català a l’escola i l’administració”. La tasca local i nacional d’Òmnium de l’Alguer pretén, considera, “que el català sigui una llengua viva i atractiva per les noves generacions d’algueresos”.

Tres dècades d’activitat

Òmnium Cultural de l’Alguer es va fundar l’any 1933, amb l’objectiu de millorar l’ensenyament del català a la ciutat. Gràcies a aquesta tasca, l’any 2015 més del 18% de la població considerava el català la seva llengua habitual. L’entitat ha arribat a acords amb la Universitat de Sassari per oferir cursos de català estàndard; i va inaugurar el 2010 un servei de normalització lingüística. Des del 2014 i fins just abans de la pandèmia, a més, va reactivar els cursos de català al municipi.