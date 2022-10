L’ONG del català registra 333 queixes per discriminació lingüística a la universitat

Fins a 333 queixes per discriminacions lingüístiques a les aules universitàries dels Països Catalans. Aquesta quantitat de denúncies són les que ha registrat la Plataforma per la Llengua en el marc de la campanya ‘La universitat, en català’ durant el curs 2021-2022. Aquesta campanya, que va començar a l’octubre quan es va crear un web per facilitar les denúncies, ha estat impulsada per l’ONG del català, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) i el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). El web continua actiu i els estudiants poden omplir un formulari en menys de cinc minuts per fer arribar les seves queixes primerament a la Plataforma per la Llengua i després a la universitat.

El primer curs de funcionament de la campanya s’han registrat 333 queixes que es desglossen de la següent manera: 174 queixes per canvis de llengua d’una assignatura respecte de la llengua que s’anunciava al pla docent -un 52,3% del total-, 81 queixes per falta d’oferta en català -el 24,3%- i 78 queixes per la vulneració d’altres drets lingüístics -el 23,4%-. La Plataforma ha explicat en un comunicat que durant el primer quadrimestre hi va haver més queixes que durant el segon, però ho contextualitzen amb el fet que en el primer quadrimestre és quan es fan les matrícules i amb que el web de queixes acabava d’arrencar i la campanya estava en auge.

L’amenaça d’una professora per un treball fet en català

La majoria de queixes van donar-se per un canvi en la llengua d’impartició de les assignatures respecte al que posava el pla docent, però els estudiants han denunciat altres discriminacions que l’ONG del català defineix com a “molt greus”. Per exemple, expliquen que un estudiant va denunciar la impossibilitat de fer en català un curs privat d’especialització en comerç internacional i un alumne valencià va explicar que la tutora del treball de final de grau li va retreure que volgués escriure’l en català perquè limitaria el públic a una comunitat “molt reduïda”. La professora el va amenaçar dient-li que no llegiria el treball si el feia en català.

Imatge d’una pancarta a favor de la immersió lingüística davant l’escola Turó del Drac de Canet de Mar / ACN

Aquesta professora va acabar fent un informe positiu sobre el treball per als membres del tribunal i no va incloure cap comentari sobre la llengua, però sí que li va enviar el següent correu: “Hola, ja he mirat el teu TFG. La veritat és que per a mi és una llàstima que l’hagis escrit en valencià. M’hauria agradat poder aprendre del teu projecte, però amb l’idioma has limitat la comunicació dels resultats a una comunitat molt reduïda. Però bé…”.

Les universitats on més queixes s’han registrat

El nombre de queixes ha variat molt segons la universitat, però la que més n’ha rebut ha estat la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 83 denúncies. La Universitat de València n’ha rebut 8 i la Universitat Internacional de Catalunya n’ha tingut només 2. Segons la Plataforma, aquesta diferència en el nombre de queixes no és representativa de la situació lingüística de cada universitat, sinó que s’explica per “la dimensió de la institució, per la diferent sensibilització dels estudiants i pel grau de coneixement de la campanya”.

Del total, a Catalunya s’han recollit 295 queixes, al País Valencià 23 i a les Illes Balears 15. Aquestes dades mostren que al País Valencià i a les Illes Balears creix el nombre de queixes a les universitats. Això es veu especialment a les Illes Balears, on les queixes han passat de 3 a 12. La Plataforma per la Llengua creu que es deu a una major sensibilització d’aquests estudiants envers la llengua catalana.